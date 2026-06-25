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Paviešinti kadrai iš P. Samoškos vestuvių: šventėje – būrys žinomų veidų ir staigmenos

2026 m. birželio 25 d. 14:14
Lrytas.lt
Per Jonines savo meilės istoriją įprasmino keliautojas Paulius Samoška ir jo mylimoji Gabija Užemeckaitė – pora oficialiai tapo vyru ir žmona.
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Socialiniuose tinkluose pasirodę kadrai atskleidė, kad šventė buvo ne tik romantiška, bet ir itin audringa – netrūko šokių, geros nuotaikos ir netikėtų akimirkų.
Pasveikinti jaunavedžių susirinko ir būrys žinomų bičiulių.
Socialiniuose tinkluose netruko pasklisti svečių pasidalinti vaizdai iš šventės. Juose – linksmybės iki vėlumos, muzika ir pilna šokių aikštelė.

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Tarp svečių buvo galima išvysti Mantą Bertulį, Omantą Jokubaitį, taip pat Paulių Vaitiekūną, kuris viešumoje pasirodė kartu su nauja širdies drauge Aukse.
Vestuves vedė Karolis Tiškevičius.
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Vakarui įsibėgėjus netikėtumų netrūko. Į sceną lipo grupės „Žemaitukai“ nariai Linas Vaitkevičius ir Ovidijus Petrauskas – jie pasirūpino muzikine vakaro dalimi ir pakvietė prisijungti patį jaunikį.
Tačiau tuo staigmenos nesibaigė – vakaro kulminacija tapo legendinis atlikėjas Žilvinas Žvagulis, kuris surengė savo pasirodymą.
Dėmesio sulaukė ir nuotakos staigmena vyrui – Gabija paruošė specialų šokį pagal atlikėjos AISTÈ kūrinį.
Paulius SamoškaVestuvės

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