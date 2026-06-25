Paviešinti kadrai iš P. Samoškos vestuvių: šventėje – būrys žinomų veidų ir staigmenos

Socialiniuose tinkluose pasirodę kadrai atskleidė, kad šventė buvo ne tik romantiška, bet ir itin audringa – netrūko šokių, geros nuotaikos ir netikėtų akimirkų.
Pasveikinti jaunavedžių susirinko ir būrys žinomų bičiulių.
Socialiniuose tinkluose netruko pasklisti svečių pasidalinti vaizdai iš šventės. Juose – linksmybės iki vėlumos, muzika ir pilna šokių aikštelė.
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
Tarp svečių buvo galima išvysti Mantą Bertulį, Omantą Jokubaitį, taip pat Paulių Vaitiekūną, kuris viešumoje pasirodė kartu su nauja širdies drauge Aukse.
Vestuves vedė Karolis Tiškevičius.
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Vakarui įsibėgėjus netikėtumų netrūko. Į sceną lipo grupės „Žemaitukai“ nariai Linas Vaitkevičius ir Ovidijus Petrauskas – jie pasirūpino muzikine vakaro dalimi ir pakvietė prisijungti patį jaunikį.
Tačiau tuo staigmenos nesibaigė – vakaro kulminacija tapo legendinis atlikėjas Žilvinas Žvagulis, kuris surengė savo pasirodymą.
Dėmesio sulaukė ir nuotakos staigmena vyrui – Gabija paruošė specialų šokį pagal atlikėjos AISTÈ kūrinį.