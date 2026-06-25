Po viešos Atlantos kritikos – trumpas, bet iškalbingas Nijolės Pareigytės atsakas

Naujienų portalui tv3.lt ji pateikė trumpą, bet iškalbingą atsaką.
„Jei įžeidžiau – atsiprašau“, – minėtam portalui komentavo ji.
Primename, kad Atlanta savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame įamžinta akimirka iš N. Pareigytės-Rukaitienės pasirodymo.
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Šventėje Radviliškyje ji atliko vieną populiariausių Atlantos dainą „Man patinka taip gyvent“.
Vis dėlto, šis Nijolės sprendimas nesužavėjo Atlantos – žinoma moteris nemaloniai nustebo išgirdusi tokią savo kūrinio interpretaciją.
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„Čia rimtai??? Na, panos, duodat, gal negadinkit mano dainos. Pradžioj, sakyčiau, reikėtų išmokt teisingai dainos žodžius, apie visa kita nekalbu“, – rašė Atlanta.
Plačiau apie tai, kaip vertina šį pasirodymą, Atlanta pakomentavo naujienų portalui Lrytas.
Žinomos moters manymu, pasiruošimas šiam pasirodymui nebuvo tinkamas. Taip pat ji užsiminė ir apie galimus pažeidimus. Plačiau apie tai galite skaityti čia.
Taip pat portalas Lrytas kreipėsi į N. Pareigytę-Rukaitienę dėl platesnio komentaro. Gavus jį, straipsnį papildysime.
AtlantaElena Puidokaitė-AtlantaNijolė Pareigytė-Rukaitienė
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