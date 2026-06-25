Už Atlanto gyvenanti E. Anusauskaitė-Young ryžosi išvaizdos pokyčiams: gerbėjai neteko amo

Žinoma moteris ryžosi pokyčiams ir pasitamsino plaukus.
Naują įvaizdį Evelina parodė savo „Instagram“ paskyroje, kur pasidalijo nuotraukomis po apsilankymo grožio salone.
Prie kadrų ji trumpai parašė: „Mes ir vėl grįžome!“ ir pridėjo kirpimo emociją simbolizuojantį ženklą.
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Pokyčiai neliko nepastebėti – komentaruose netruko komplimentų ir palaikymo žinučių.
Sekėjai negailėjo gražių žodžių: vieni rašė, kad naujoji plaukų spalva dainininkei itin tinka, kiti juokavo, jog ji prisijungė prie „tamsiosios pusės“.
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„Nuostabiai atrodai“, „Sveika atvykusi į tamsiąją pusę“, „Deram viena prie kitos“, „Los Andželas ką tik tapo dar karštesnis“, „Labai jums tinka, atrodote gražiai“, – po įrašu komentavo sekėjai.