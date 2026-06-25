Viena iš Gyčio Volkavičiaus žmonų pribloškė: paviešino seksualų vaizdo įrašą

Savo „Instagram“ paskyroje žinomas vyras pasidalijo savo žmonos Michelle vaizdo įrašu, kuriame ji seksualiai sukasi ant kėdės.
Moteris kaustė dėmesį itin atviru deriniu – ji vilkėjo krūtis ir sėdmenis atidengiantį bodį, prie kurio priderino tinklines pėdkelnes.
Prie šio įvaizdžio moteris priderino aukso spalvos aksesuarus, o ypač dėmesį kaustė ilgas pakabutis, krintantis tarp krūtinės linijos.
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Itin prigludusi apranga leido Michellei pademonstruoti nepriekaištingą figūrą.
Tai – ne pirmas kartas, kai Michelle stebina gerbėjus pikantiškais vaizdo įrašais.
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Anksčiau jos vyras G. Volkavičius yra paviešinęs ir daugiau vaizdo įrašų, kuriuose ji šoka bei demonstruoja lankstumą.
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