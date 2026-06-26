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Ingos Ruginienės dukra baigė svarbų etapą: „Didžiuojuosi“

2026 m. birželio 26 d. 13:47
Lrytas.lt
Birželio pabaiga atsistatydintai premjerei Ingai Ruginienei – ypatinga. Jos šeimoje – graži ir ilgai laukta šventė.
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Socialiniuose tinkluose politikė pasidalijo nuotrauka iš Vilniaus universiteto kiemelio.
Kadre ji pozavo su dukra, kuri ne vienus metu sostinėje krimto mokslus.
Plačiai besišypsančios moterys pozavo su pasididžiavimu – Ingos dukra įveikė vieną svarbiausių gyvenimo etapų ir dabar rankose laiko universiteto baigimo diplomą.

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„Didžiuojuosi“, – trumpai socialiniuose tinkluose dukros sėkme pasidžiaugė I. Ruginienė.
Komentarų skiltyje pasipylė sveikinimai. Draugai, bičiuliai ir kolegos džiaugėsi politikės dukros sėkme ir linkėjo sėkmingo tolimesnio kelio.
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