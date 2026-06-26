Socialiniuose tinkluose jis dalijosi įžvalgomis, jog pajūryje trūksta daugiau suoliukų, dušų, o ir kainos Lietuvoje neretai, pasak jo, aplenkia Italiją.
Į tokius dizainerio pareiškimus sureagavo ir Palangos meras Šarūnas Vaitkus.
„Juozui Statkevičiui – nuo Palangos mero.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Mielas Juozai,
Palanga jau seniai priprato prie Jūsų pastabų. Tiesą sakant, būtų net keista, jei vieną vasarą išgirstume, kad Jums pas mus nors kažkas patiko.
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Atrodo, jog esate ištikimas principui : jei šviečia saulė – per karšta, jei lyja – per šlapia, jei yra suoliukas – ne ten pastatytas, jei nėra suoliuko – tragedija nacionaliniu mastu.
Turiu pripažinti, kad nenustebinote.
Lietuva jau seniai pažįsta jūsų talentą rasti katastrofą ten, kur kiti mato tiesiog gyvenimą. Vienais metais kliūva prezidentai, kitais – ambasados, dar kitais – valstybės institucijos, o dabar atėjo eilė Palangos paplūdimiui.
Tuo metu realybė kiek nuobodesnė. Šį sezoną Palangos paplūdimiuose įrengta 140 infrastruktūros salelių, kur sustatytos persirengimo kabinos ir beveik 350 suoliukų, ant pastarųjų vienu metu gali susėsti daugiau kaip tūkstantis žmonių.
Nusiskundimų dėl suolelių paplūdimiuose trūkumo Savivaldybė niekada nėra gavusi. Bet, matyt, tie tūkstančiai žmonių paprasčiausiai nežinojo, kad jiems blogai, kol apie tai nepranešė ekspertas Juozas Statkevičius.
Dar labiau žavi ekonominė filosofija. Kai kalba pasisuka apie Palangą, staiga viskas turi būti pigu, prieinama ir beveik už dyka. Kava pigi. Gultai pigūs. Restoranai pigūs. Kurortas pigus. Tačiau kai kalbama apie pono Statkevičiaus kūrybą, ten jau galioja visai kiti dėsniai.
Pavyzdžiui, viena suknelė gali kainuoti tiek, kiek vidutinė kelių asmenų šeima išleidžia visoms atostogoms Palangoje. Pasirodo, rinkos ekonomika yra nuostabus dalykas, kol ji veikia Jūsų naudai.
Todėl turiu pasiūlymą. Jeigu Palanga jums tokia per brangi, tokia nepatogi ir tokia neteisinga, parduokite savo butą, kurį turite mūsų kurorte, Savivaldybei. Mes rimtai. Socialinių būstų trūksta, tinkamų nuolat ieškome. Jūsų butas galėtų tapti namais palangiškių šeimai, o Jūs už gautus pinigus galėtumėte išvykti ilsėtis ten, kur viskas pigiau, gražiau ir civilizuočiau – pavyzdžiui, anot Jūsų, į Italiją.
Ir dar viena kukli pastaba. Palanga yra gerokai didesnė nei tas kelių šimtų metrų paplūdimio ruožas, kuriame lankotės ir kurį laikote viso kurorto etalonu.
Palanga yra kurortas, skirtas ne vien Jums. Čia poilsiauja šeimos su vaikais, senjorai, studentai, sportininkai, žmonės iš visos Lietuvos ir užsienio. Dauguma jų kažkodėl sugeba pamatyti Baltijos jūrą, kopas, saulėlydžius, mylimus žmones ir atostogas. Ne tik suoliukus.
Žinoma, kritika yra naudinga. Konstruktyvi kritika padeda tobulėti. Tačiau, kai žmogus dešimtmečius nuosekliai būna nepatenkintas beveik viskuo ir visais, anksčiau ar vėliau kyla klausimas : gal problema ne Palangoje, ne prezidentuose, ne ambasadose ir ne suoliukuose?
Gal tiesiog visoje Lietuvoje neatsirado toks kurortas ir toks suoliukas, kurie galėtų įtikti vienam žmogui? Pagarbiai, palangiškis Šarūnas“, – socialiniuose tinkluose rašė meras.