Savo „Instagram“ paskyroje J. Statkevičius pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti nauja jo šukuosena.
Regis, žinomas vyras ryžosi gerokai patrumpinti plaukus ir išbandyti naują kirpimą.
Prieš tai J. Statkevičių dažniausiai buvo galima pamatyti su atgal sušukuotais ir sumodeliuotais ilgais plaukais, o dabar jo plaukai stilingai iškarpyti ir valiūkiškai suvelti.
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Akivaizdu, kad nauja šukuosena J. Statkevičiui suteikė dar daugiau charizmos ir jaunatviškumo.
Panašu, kad pasikeitimais džiaugiasi ir jis pats – socialiniuose tinkluose dizaineris paviešino net kelis kadrus, kuriuose demonstruoja savo naują šukuoseną.
Juozas Statkevičiusišvaizdapokyčiai
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