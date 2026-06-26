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Juozas Statkevičius nustebino kardinaliais išvaizdos pokyčiais (1)

2026 m. birželio 26 d. 19:06
Lrytas.lt
Garsus šalies dizaineris Juozas Statkevičius (57 m.) gerbėjus stebina ne tik savo talentu, bet ir išskirtiniu stiliumi. Tiesa, šį kartą internautų akys krypo į neįtikėtinus jo išvaizdos pokyčius, kurie ne vieną privertė aiktelėti.
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Savo „Instagram“ paskyroje J. Statkevičius pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti nauja jo šukuosena.
Regis, žinomas vyras ryžosi gerokai patrumpinti plaukus ir išbandyti naują kirpimą.
Prieš tai J. Statkevičių dažniausiai buvo galima pamatyti su atgal sušukuotais ir sumodeliuotais ilgais plaukais, o dabar jo plaukai stilingai iškarpyti ir valiūkiškai suvelti.

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Akivaizdu, kad nauja šukuosena J. Statkevičiui suteikė dar daugiau charizmos ir jaunatviškumo.
Panašu, kad pasikeitimais džiaugiasi ir jis pats – socialiniuose tinkluose dizaineris paviešino net kelis kadrus, kuriuose demonstruoja savo naują šukuoseną.
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Juozas Statkevičius.<br>Socialinio tinklo nuotr. Daugiau nuotraukų (7)
Juozas Statkevičius.
Socialinio tinklo nuotr.
Juozas Statkevičiusišvaizdapokyčiai
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