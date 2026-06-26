Palangą kritikavusiam Juozui Statkevičiui – kito kurorto mero siūlymas

Su savo sekėjais socialiniuose tinkluose J. Statkevičius šią savaitę pasidalijo mintimis, jog Palangoje trūksta elementarių patogumų, tokių kaip suoliukai viešose vietose ar dušai paplūdimyje, o kainomis Lietuvos pajūrio kurortas jau pralenkė Italiją.
Į tai sureagavęs meras Šarūnas Vaitkus neslėpė ironijos ir savo feisbuko paskyroje dizaineriui pasiūlė – jeigu Palanga tokia bloga, parduoti čia turimą butą savivaldybei, o už gautus pinigus persikelti ilsėtis į Italiją. Meras net pajuokavo, kad dizainerio butą galėtų panaudoti socialiniam būstui.
Tačiau į diskusiją netrukus įsitraukė ir Neringos meras Darius Jasaitis, pasirinkęs visiškai kitokį toną, vietoj kandžių replikų jis pakvietė J. Statkevičių atvykti į Neringą.
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„Į Italiją dar spėsite – kviečiu į Neringą“, – kreipėsi D. Jasaitis.
Anot jo, nė vienas Lietuvos kurortas nėra tobulas, tačiau svarbiausia – noras girdėti žmones ir ieškoti sprendimų.
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„Pažadėti, kad pas mus viskas tobula, negalėčiau. Tačiau jei kils klausimų, pirmiausia ieškosime sprendimų, o ne priežasčių, kodėl kažko negalima padaryti.
Kurortų merams ir savivaldybėms kasdien tenka narplioti vienas kitam prieštaraujančių teisės aktų, įvairių ribojimų ir procedūrų pinkles. Vis dėlto mūsų tikslas – ieškoti galimybių, kad žmonėms būtų patogiau.
Tad jei norisi ne itališkos, o kuršiškos vasaros – Neringoje visada būsite laukiamas. O prie kavos galėsime ramiai aptarti ne tik suoliukus, bet ir tai, kaip kurortai galėtų tapti dar patogesni žmonėms. Juk geri patarimai ir idėjos kartais tampa puikia naujų sprendimų pradžia.
Atvykite. Jei viskas patiks… pažadėkite bent kartą apie tai viešai pasakyti“, – rašė Neringos meras.
Socialiniuose tinkluose kilusi diskusija sulaukė didžiulio dėmesio. Vieni palaiko J. Statkevičių ir teigia, kad kritika padeda kurortams tobulėti, kiti stojo ginti Palangos, pabrėždami, kad milijonai poilsiautojų čia kasmet grįžta ne dėl suoliukų ar kainų, o dėl jūros, paplūdimių ir sukurtos atmosferos.
Primename, kad Š. Vaitkus savo atsakyme dizaineriui priminė, jog Palangos paplūdimiuose įrengta apie 140 infrastruktūros salelių su persirengimo kabinomis ir beveik 350 suoliukų. Jis taip pat teigė, kad savivaldybė nėra sulaukusi nusiskundimų dėl jų trūkumo, o J. Statkevičiui pasiūlė, jei Palanga netenkina, savo butą parduoti savivaldybei ir vykti ilsėtis į Italiją.
Juozas StatkevičiusŠarūnas VaitkusPalanga
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