Kol kas neaišku, kas iš tiesų nutiko, tačiau galima numanyti, kad žinomo vyro „Facebook“ paskyra tapo nebeprieinama po to, kai jis pasidalijo savo pusnuogės žmonos Michelle vaizdo įrašu.
Neretai taip nutinka, kai pažeidžiamos socialinio tinklo taisyklės.
Pavyzdžiui, jeigu paviešintose nuotraukose yra nuogybių ir jos neatitinka bendruomenės standartų, paskyra gali būti kuriam laikui deaktyvuojama arba ištrinama visam laikui.
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Primename, kad neseniai G. Volkavičius pasidalijo pikantišku savo žmonos vaizdo įrašu, kurį lydėjo kritikos strėlės O. Pikul.
„Didžiuojuosi turėdamas žmonelę – pornožvaigždę! Ji jau pranoko seniukę Pikul“, – įgeldamas Oksanai rašė Gytis.
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Netrukus sureagavo ir pati O. Pikul, kuri savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo aštriu kirčiu G. Volkavičiui.
„Na, tamsta, jeigu tave palyginti su savo jaunu vyru, tai...“ – tarė ji.
Komentarų skiltyje socialinių tinklų vartotojai suskubo žerti kritiką.
„O prie ko čia Oksana Pikul? Graži moteris, ar būtina dabar ją lygint su savo žmona ir vadinti „seniuke“? Negražu taip“, – rašė viena.
Tuo tarp Gytis atkirto, jog šiai nuomonei pritaria, o Oksaną paminėjo reklamos tikslais. Kiti komentarai taip pat buvo gana tiesmuki.
„Jūs bandote įrodyti tai sau ar kitiems? Ir kokiu tikslu?“, – klausė kitas.
Tačiau Gytis nesikuklino ir rėžė: „Kad esame geriausi. Ir auginam pajamas“.
Oksana Pikul-Jasaitienėvaizdo įrašasKonfliktas
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