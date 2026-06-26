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Po Nijolės Pareigytės ir Atlantos dramos – Stano reakcija: „Neįtikėtina“ (1)

2026 m. birželio 26 d. 15:51
Lrytas.lt
Neseniai socialiniuose tinkluose nuaidėjo kandūs komentarai dėl dainininkės Nijolės Pareigytės-Rukaitienės atliktos Elenos Puidokaitės-Atlantos dainos „Man patinka taip gyvent“. Įsiplieskus audringai diskusijai, savo nuomonę išsakyti nusprendė dainininkas, prodiuseris Stanislavas Stavickis-Stano.
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Savo mintimis žinomas vyras pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje.
Panašu, kad Stano nusprendė pašmaikštauti – jis pristatė dirbtiniu intelektu sugeneruotą dainą, kuri skambėjo kaip angliška jau minėto Atlantos kūrinio versija.
„Atlanta ir N. Pareigytė ir mano daina „Man patinka taip gyvent“.

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Čia pateikiu versiją, kuri galėtų būti ir kurioje į natas pataiko visi.
Kaip yra iš tikro? Ar gali atlikėjas be autoriaus leidimo perdainuoti dainą? Negali, jei padaromas įrašas, playbackas, fonograma, kaip norit, taip vadinkit.
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Ar šiuo atveju autorius, tai yra aš, dėl ko nors „parinasi“? NE!
Jei Nijolė manęs atsiklaustų, tikrai leisčiau, jei neatsiklaustų irgi leisčiau. Tik jei atsiklaustų, pasakyčiau, kad būtų gražu Atlantos paklausti.
O kas liečia pačią dainą. Neįtikėtina. Šis kūrinys prieš 20 metų buvo visiškai vidutiniškas. Niekam per daug neįdomus. Ir staiga 2025 kažkas įkėlė jį į „TikTok“ ir prasidėjo...
Niekada dvidešimties metų senumo daina nebuvo tokia populiari, kaip dabar.
Beje, kai daina buvo išleista, nebuvo „YouTube“, išmaniųjų telefonų ir grupės 69 danguje“, – rašė S. Stavickis-Stano.
Primename, kad audrą socialiniuose tinkluose sukėlė N. Pareigytės-Rukaitienės pasirodymas šventėje Radviliškyje. Plačiau apie tai, kaip jį įvertino Atlanta, galite skaityti čia.
Stanislavas Stavickis-StanoAtlantaNijolė Pareigytė-Rukaitienė
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