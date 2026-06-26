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Po pikantiško žmonos kadro – G. Volkavičiaus šou: lygina su pornožvaigžde, kirto ir O. Pikul (1)

2026 m. birželio 26 d. 12:08
Lrytas.lt
Socialiniuose tinkluose dažnai savo tris filipinietes žmonas rodantis grožio specialistas Gytis Volkavičiaus dar kartą pribloškė sekėjus.
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Šį kartą itin pikantiškus pusnuogės žmonos Michelle kadrus publikavęs sparčiai išgarsėjęs vyras internautus paliko be amo.
Didžiausias aistras sukėlė ne patys kadrai, o tai, ką jis parašė prie jų.
„Didžiuojuosi turėdamas žmonelę – pornožvaigždę! Ji jau pranoko seniukę Pikul“, – įgeldamas garsiajai Oksanai rašė Gytis.

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Komentarų skiltyje socialinių tinklų vartotojai suskubo žerti kritiką.
„O prie ko čia Oksana Pikul? Graži moteris, ar būtina dabar ją lygint su savo žmona ir vadinti „seniuke“? Negražu taip“, – rašė viena.
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Tuo tarp Gytis atkirto, jog šiai nuomonei pritaria, o Oksaną paminėjo reklamos tikslais.
Kiti komentarai taip pat buvo gana tiesmuki.
„Jūs bandote įrodyti tai sau ar kitiems? Ir kokiu tikslu?“, – klausė kitas.
Tačiau Gytis nesikuklino ir rėžė: „Kad esame geriausi. Ir auginam pajamas“.
žmonosFilipinaiOksana Pikul-Jasaitienė

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