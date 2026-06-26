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Po pribloškiančio G. Volkavičiaus pasisakymo apie O. Pikul – jos atsakas

2026 m. birželio 26 d. 14:24
Lrytas.lt
Neseniai tris filipinietes žmonas turintis grožio specialistas Gytis Volkavičiaus paviešino itin pikantiškus pusnuogės žmonos Michelle kadrus, kurie internautus paliko be amo. Beje, žinomas vyras tuo pačiu nusprendė įgelti vizažistei Oksanai Pikul, kuri netrukus jam kirto atgal.
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Didžiausias aistras sukėlė ne patys Michelle kadrai, o tai, ką jis parašė prie jų.
„Didžiuojuosi turėdamas žmonelę – pornožvaigždę! Ji jau pranoko seniukę Pikul“, – įgeldamas Oksanai rašė Gytis.
Netrukus sureagavo ir pati O. Pikul, kuri savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo aštriu kirčiu G. Volkavičiui.

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„Na, tamsta, jeigu tave palyginti su savo jaunu vyru, tai...“ – tarė ji.
Primename, kad komentarų skiltyje socialinių tinklų vartotojai suskubo žerti kritiką.
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„O prie ko čia Oksana Pikul? Graži moteris, ar būtina dabar ją lygint su savo žmona ir vadinti „seniuke“? Negražu taip“, – rašė viena.
Tuo tarp Gytis atkirto, jog šiai nuomonei pritaria, o Oksaną paminėjo reklamos tikslais.
Kiti komentarai taip pat buvo gana tiesmuki.
„Jūs bandote įrodyti tai sau ar kitiems? Ir kokiu tikslu?“, – klausė kitas.
Tačiau Gytis nesikuklino ir rėžė: „Kad esame geriausi. Ir auginam pajamas“.
Oksana Pikul-JasaitienėkritikaKonfliktas

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