Po pribloškiančio G. Volkavičiaus pasisakymo apie O. Pikul – jos atsakas

Didžiausias aistras sukėlė ne patys Michelle kadrai, o tai, ką jis parašė prie jų.
„Didžiuojuosi turėdamas žmonelę – pornožvaigždę! Ji jau pranoko seniukę Pikul“, – įgeldamas Oksanai rašė Gytis.
Netrukus sureagavo ir pati O. Pikul, kuri savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo aštriu kirčiu G. Volkavičiui.
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„Na, tamsta, jeigu tave palyginti su savo jaunu vyru, tai...“ – tarė ji.
Primename, kad komentarų skiltyje socialinių tinklų vartotojai suskubo žerti kritiką.
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„O prie ko čia Oksana Pikul? Graži moteris, ar būtina dabar ją lygint su savo žmona ir vadinti „seniuke“? Negražu taip“, – rašė viena.
Tuo tarp Gytis atkirto, jog šiai nuomonei pritaria, o Oksaną paminėjo reklamos tikslais.
Kiti komentarai taip pat buvo gana tiesmuki.
„Jūs bandote įrodyti tai sau ar kitiems? Ir kokiu tikslu?“, – klausė kitas.
Tačiau Gytis nesikuklino ir rėžė: „Kad esame geriausi. Ir auginam pajamas“.