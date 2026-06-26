Vaizdas sostinės širdyje šokiravo M. Pilibaitytę: „Norėtųsi, kad diena baigtųsi ne ašaromis“

Jame matyti, kaip sostinės širdyje gėles pardavinėjusiais vyresnio amžiaus moteriai buvo išrašyta bauda.
Savo pasvarstymais Mia sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Skaudu matyti tokius vaizdus. Skaudu ne dėl baudos. Skaudu todėl, kad kartais pamirštame, jog prieš mus stovi ne taisyklių pažeidėjas, o žmogus. Močiutė, kuri vietoj to, kad ramiai leistų senatvę, stovi gatvėje ir pardavinėja gėles, tikriausiai ne iš gero gyvenimo. Vargu ar kas nors renkasi taip užsidirbti iš pertekliaus.
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Taip, įstatymai reikalingi. Tačiau jie niekada neturėtų būti aukščiau žmogiškumo. Kartais užtenka pokalbio, supratimo, atjautos. Kartais daug didesnę vertę turi ištiesta pagalbos ranka nei išrašytas protokolas.
Mūsų visuomenė bus stipri ne tada, kai griežčiausiai baus silpniausius, o tada, kai gebės juos išgirsti, suprasti ir apsaugoti. Norėčiau gyventi šalyje, kurioje pirmiausia matomas žmogus, o tik po to – taisyklės.
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Tikiuosi, kad žmogiškumas niekada netaps silpnybe. Nes būtent atjauta ir pagarba vieni kitiems kuria pasaulį, kuriame norisi gyventi.
P.s. Norėtųsi paaukoti šiai močiutei, kad ši diena jai baigtųsi ne ašaromis, o viltimi. Gaila, kad manęs ten nebuvo…“, – feisbuke rašė ji.
Socialiniuose tinkluose ji sulaukė daug pritarimo. Ne vienas rašė, kad situacija liūdna.
Vilija Pilibaitytė-MiasenolėBauda
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