Aktorės Eglės Jackaitės gyvenime – reikšmingas įvykis: „Graudinausi“

Apie tai E. Jackaitė prakalbo savo „Instagram“ paskyroje.
Minint Telšių vyskupijos 100-ąjį jubiliejų, Plungės šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje aktorei buvo įteiktas Šventojo Justino medalis.
E. Jackaitė neslėpė, kad šis įvykis jai – didžiulė gyvenimo dovana.
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„Ši akimirka amžiams išliks mano mintyse ir širdyje...
Saugosiu šį brangų, istorinį įvykį kaip vieną didžiausių savo gyvenimo dovanų.
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Nepaprastai jautru buvo eiti atsiimti apdovanojimo iš Telšių Vyskupo Algirdo Jurevičius rankų. Graudinausi suvokdama, kokia neįkainojama dovana yra tikėjimas. Aš tikiu Dievu ir visiškai Juo pasitikiu. Visada sakau: TEESIE JO VALIA.
Labiausiai dėkoju savo šviesaus atminimo močiutei, tėčio mamytei Kazimierai, už pačią brangiausią dovaną – įskiepytą tikėjimą.
Dar būdama visai mažulytė mergytė eidavau į Mažąją Telšių bažnytėlę – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo Į Dangų ir, suklupusi ant kelių, kalbėdavausi su Švenčiausiąja Mergele Marija. Ji buvo ir tebėra mano atrama ir stiprybė.
Šv. Justino apdovanojimą gavau per Šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmes. Šį garbingą įvertinimą skiriu savo mylimiausiai močiutei Kazimierai. Tikiu, kad ji šiandien šypsosi ir laimina mane iš Dangaus.
Nuoširdžiai dėkoju ir savo mylimam bičiuliui, Vytautui Gedvainiui, Plungės šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui, už nuoširdų palaikymą, gerumą ir draugystę.
Visa garbė ir šlovė – Dievui. Aleliuja!
Būkime palaiminti!“, – rašė žinoma aktorė.
aktorėEglė Jackaitėmedalis
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