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Dominykas Dirkstys įsiamžino su mama: paviešinta jauki akimirka

2026 m. birželio 27 d. 13:22
Lrytas.lt
Vizažistės Oksanos Pikul (42 m.) mylimasis, kovotojas Dominykas Dirkstys (24 m.) paviešino vaizdo įrašą, kuriame jis įamžintas su itin svarbia moterimi.
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Išskirtinis įrašas pasirodė Dominyko „Instagram“ paskyroje.
Nors iš pirmo žvilgsnio gerbėjams galėjo kilti klausimų, kas ta žavi tamsiaplaukė, Dominykas iškart pateikė atsakymą.
Kaip prie įrašo pažymėjo pats D. Dirkstys, ši moteris – jo mama Ieva.

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Panašu, kad ryšys tarp Dominyko ir jo mamos – itin artimas.
Paviešintame įraše matyti, kaip kartu jie dalijosi šypsenomis ir ėjo gatve susikibę už rankų.
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