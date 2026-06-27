Dominykas Dirkstys įsiamžino su mama: paviešinta jauki akimirka

Išskirtinis įrašas pasirodė Dominyko „Instagram“ paskyroje.
Nors iš pirmo žvilgsnio gerbėjams galėjo kilti klausimų, kas ta žavi tamsiaplaukė, Dominykas iškart pateikė atsakymą.
Kaip prie įrašo pažymėjo pats D. Dirkstys, ši moteris – jo mama Ieva.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Panašu, kad ryšys tarp Dominyko ir jo mamos – itin artimas.
Paviešintame įraše matyti, kaip kartu jie dalijosi šypsenomis ir ėjo gatve susikibę už rankų.
Dominykas DirkstysOksana Pikul-JasaitienėMama
Rodyti daugiau žymių