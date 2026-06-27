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Edita Daniūtė-Gozzoli kaitina kraują: paviešino pikantiškus kadrus su vyru (1)

2026 m. birželio 27 d. 14:42
Lrytas.lt
Italijoje gyvenimą kurianti šokėja Edita Gozzoli (46 m.) su vyru italu Mirko ir vaikais Evita bei Romeo leidosi į tolimą kelionę. Šeima jau kurį laiką leidžia egzotiškajame Balyje, iš kurio paviešino kvapą gniaužiančius kadrus.
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Šį kartą E. Daniūtė-Gozzoli internautus palepino karštais kadrais.
Savo „Instagram“ paskyroje žinoma moteris pasidalijo nuotraukomis, kuriose ji prie baseino romantiškai pozuoja su vyru Mirko.
Įamžintuose kadruose Edita ir Mirko dalijosi bučiniais bei neslėpė šiltų jausmų vienas kitam.

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Akį traukė ir apnuoginti kūnai – tiek Edita, tiek jos vyras pademonstravo nepriekaištingas kūno linijas.
Primename, kad nuotraukomis iš kelionės E. Daniūtė-Gozzoli dalijosi ir kiek anksčiau.
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