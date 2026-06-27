Šį kartą E. Daniūtė-Gozzoli internautus palepino karštais kadrais.
Savo „Instagram“ paskyroje žinoma moteris pasidalijo nuotraukomis, kuriose ji prie baseino romantiškai pozuoja su vyru Mirko.
Įamžintuose kadruose Edita ir Mirko dalijosi bučiniais bei neslėpė šiltų jausmų vienas kitam.
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Akį traukė ir apnuoginti kūnai – tiek Edita, tiek jos vyras pademonstravo nepriekaištingas kūno linijas.
Primename, kad nuotraukomis iš kelionės E. Daniūtė-Gozzoli dalijosi ir kiek anksčiau.
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Tada ji parodė, kaip su visa šeima lepinasi maudynėmis ir saulės voniomis.
Edita DaniūtėAtostogosBalis
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