Įamžino akimirką Liepos Mondeikaitės pasirodyme: dainos pasirinkimas nustebino

Socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip Liepa sudainavo kadaise didelio populiarumo sulaukusios grupės „Šokoledas“ dainą „Aš šalia“.
Šį kūrinį ji atliko Marijampolėje vykusioje šventėje.
„TikTok“ pasirodęs įrašas sulaukė įspūdingo susidomėjimo – jį peržiūrėjo daugiau nei 81,3 tūkst. internautų.
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Daugelio pamirštą dainą sudainavusiai Liepai skriejo gerbėjų pagyros.
„Kaip gražu“, – rašė vienas internautas.
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„Gražiai dainuoja, negali nieko prikišt“, – pridūrė kitas.
„Talentas“, – gyrė dar vienas.