ŽmonėsVeidai ir vardai

Įamžino akimirką Liepos Mondeikaitės pasirodyme: dainos pasirinkimas nustebino

2026 m. birželio 27 d. 19:15
Lrytas.lt
Pastaruoju metu šalyje netrūko įspūdingų žinomų atlikėjų pasirodymų po atviru dangumi. Vieną tokių gerbėjams dovanojo ir dainininkė Liepa Mondeikaitė-Norkevičienė, kuri eilinį kartą įrodė turinti išskirtinį talentą.
Daugiau nuotraukų (9)
Socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip Liepa sudainavo kadaise didelio populiarumo sulaukusios grupės „Šokoledas“ dainą „Aš šalia“.
Šį kūrinį ji atliko Marijampolėje vykusioje šventėje.
„TikTok“ pasirodęs įrašas sulaukė įspūdingo susidomėjimo – jį peržiūrėjo daugiau nei 81,3 tūkst. internautų.

Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą

Daugelio pamirštą dainą sudainavusiai Liepai skriejo gerbėjų pagyros.
„Kaip gražu“, – rašė vienas internautas.
Susiję straipsniai
Už Atlanto gyvenanti E. Anusauskaitė-Young ryžosi išvaizdos pokyčiams: gerbėjai neteko amo

Už Atlanto gyvenanti E. Anusauskaitė-Young ryžosi išvaizdos pokyčiams: gerbėjai neteko amo (8)

Pamačiusi N. Pareigytės pasirodymą Radviliškyje E. Puidokaitė-Atlanta pratrūko: „Čia yra riba“

Pamačiusi N. Pareigytės pasirodymą Radviliškyje E. Puidokaitė-Atlanta pratrūko: „Čia yra riba“ (9)

Paulius Vaitiekūnas parodė mylimąją: pasipylė sveikinimai

Paulius Vaitiekūnas parodė mylimąją: pasipylė sveikinimai

„Gražiai dainuoja, negali nieko prikišt“, – pridūrė kitas.
„Talentas“, – gyrė dar vienas.
Liepa MondeikaitėLiepa NorkevičienėKoncertas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.