Išskirtiniame vienos dienos festivalyje sostinėje – būrys pasipuošusių svečių

Renginys vyko Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.
Kaip teigė organizatoriai, „Festivalis X“ – tai platforma jaunajai kūrėjų kartai, kurioje gimsta naujos teatro formos, idėjos ir vardai. Čia susitinka skirtingos disciplinos, kartos ir kūrybinės vizijos.
Jaunų kūrėjų komandų parengtos Wolfgango A. Mozarto „Figarovedybų“ II veiksmo finalo šiuolaikinės interpretacijos, „Kūrybinio impulso“ pasirodymai tos pačios operos tema, elektroninė muzika, performansai, instaliacijos, įvairios diskusijos ir festivalio dūzgės – visa tai laukė festivalio lankytojų.
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„Festivalis X“ – erdvė atrasti ir būti atrastiems. Tai scena naujai teatro kartai, o publikai – galimybė pirmiesiems išvysti naujus vardus, pajusti teatro ateities tendencijas.
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