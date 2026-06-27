ŽmonėsVeidai ir vardai

Išskirtiniame vienos dienos festivalyje sostinėje – būrys pasipuošusių svečių

2026 m. birželio 27 d. 16:16
Lrytas.lt
Šeštadienį, birželio 27-ąją, smalsi sostinės publika sugužėjo į pirmą kartą rengiamą „Festivalį X“, kuriame susitinka opera, baletas, performansas ir šiuolaikinis menas.
Daugiau nuotraukų (25)
Renginys vyko Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.
Kaip teigė organizatoriai, „Festivalis X“ – tai platforma jaunajai kūrėjų kartai, kurioje gimsta naujos teatro formos, idėjos ir vardai. Čia susitinka skirtingos disciplinos, kartos ir kūrybinės vizijos.
Jaunų kūrėjų komandų parengtos Wolfgango A. Mozarto „Figarovedybų“ II veiksmo finalo šiuolaikinės interpretacijos, „Kūrybinio impulso“ pasirodymai tos pačios operos tema, elektroninė muzika, performansai, instaliacijos, įvairios diskusijos ir festivalio dūzgės – visa tai laukė festivalio lankytojų.

A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką

„Festivalis X“ – erdvė atrasti ir būti atrastiems. Tai scena naujai teatro kartai, o publikai – galimybė pirmiesiems išvysti naujus vardus, pajusti teatro ateities tendencijas.
Susiję straipsniai
Dominykas Dirkstys įsiamžino su mama: paviešinta jauki akimirka

Dominykas Dirkstys įsiamžino su mama: paviešinta jauki akimirka (1)

Edita Daniūtė-Gozzoli kaitina kraują: paviešino pikantiškus kadrus su vyru

Edita Daniūtė-Gozzoli kaitina kraują: paviešino pikantiškus kadrus su vyru (1)

Marijonas Mikutavičius pribloškė gerbėjus: scenoje nusimetė marškinėlius

Marijonas Mikutavičius pribloškė gerbėjus: scenoje nusimetė marškinėlius

renginysFestivalisVilnius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.