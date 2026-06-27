Apie tai ji pranešė savo „Instagram“ paskyroje.
Justina tikino, kad incidentas tik per plauką nesibaigė didesne nelaime.
„Kas ką tik nutiko. Pas mus viršuje labai prastai traukia internetas, pas Leo nuolat būna kambaryje. Aš jam sakau: pasižiūrėk kitą vietą, kad geriau trauktų.
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Ir esmė ta, kad lipu laiptais pas jį į kambarį, kad man užtrauktų internetą, ir taip dribau nuo laiptų... Pirmą kartą taip smarkiai išsitiesiau – kaip nuo čiuožyklos nučiuožiau.
O Dieve, dabar tai juokas ima, gerai turėjau atrodyti...
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Bet kaip skaudžiai pėdą užsigavau, o ranką labiausiai, sako, kad nebūtų vėl skilę, ant šiknos per visą bulką jaučiu bus mėlynė. Eik tu sau... Gerai, kad viskas baigėsi sėkmingai“, – apie nutikimą namuose pasakojo J. Patrikė.