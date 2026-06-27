Marijonas Mikutavičius pribloškė gerbėjus: scenoje nusimetė marškinėlius

Vaizdo įrašas buvo paviešintas socialiniame „TikTok“.
Jame užfiksuota netikėta akimirka, kai M. Mikutavičius nusirengia raudonus marškinėlius ir juos pakeičia juodais marškiniais.
Tiesa, panašu, kad atlikėjas dėl šio momento šiek tiek kuklinosi.
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„Nelabai turiu, kuo pasigirti, dėl to droviuosi, bet kadangi tokia daina, turiu atrodyti respektabiliai. Ar jūs pasiruošę?“ – tarė M. Mikutavičius.
Netrukus publika jam atsakė audringais plojimais ir šūksniais. Atrodo, kad ne vieną nustebino toks atlikėjo gestas.
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