ŽmonėsVeidai ir vardai

Marijonas Mikutavičius pribloškė gerbėjus: scenoje nusimetė marškinėlius

2026 m. birželio 27 d. 15:25
Lrytas.lt
Socialiniuose tinkluose plinta intriguojantis vaizdo įrašas iš dainininko Marijono Mikutavičiaus (55 m.) pasirodymo, kurio metu jis kaip reikiant nustebino gerbėjus. Žinomas vyras scenoje staiga nusimetė marškinėlius ir apnuogino kūną.
Daugiau nuotraukų (13)
Vaizdo įrašas buvo paviešintas socialiniame „TikTok“.
Jame užfiksuota netikėta akimirka, kai M. Mikutavičius nusirengia raudonus marškinėlius ir juos pakeičia juodais marškiniais.
Tiesa, panašu, kad atlikėjas dėl šio momento šiek tiek kuklinosi.

A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką

„Nelabai turiu, kuo pasigirti, dėl to droviuosi, bet kadangi tokia daina, turiu atrodyti respektabiliai. Ar jūs pasiruošę?“ – tarė M. Mikutavičius.
Netrukus publika jam atsakė audringais plojimais ir šūksniais. Atrodo, kad ne vieną nustebino toks atlikėjo gestas.
Susiję straipsniai
Edita Daniūtė-Gozzoli kaitina kraują: paviešino pikantiškus kadrus su vyru

Edita Daniūtė-Gozzoli kaitina kraują: paviešino pikantiškus kadrus su vyru (1)

Dominykas Dirkstys įsiamžino su mama: paviešinta jauki akimirka

Dominykas Dirkstys įsiamžino su mama: paviešinta jauki akimirka (1)

69-erių Raisos Šarkienės šokis gatvėje sprogdina internetą: „Aš kaifuoju, kai jūs žiopčiojate“

69-erių Raisos Šarkienės šokis gatvėje sprogdina internetą: „Aš kaifuoju, kai jūs žiopčiojate“ (3)

Marijonas MikutavičiusscenaKoncertas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.