Merūnas Vitulskis prabilo apie sukrečiančią patirtį: „Gydytojai sakė, kad nėra šansų“

Apie tai jis prakalbo trijų komikų – Manto grimalio, Manto Bartuševičiaus ir Airido Jankaus vedamoje „Komandiruotėje“.
Akimirka, kai Merūnas pasakojo itin jautrią istoriją, išplito socialiniuose tinkluose.
„Aš turėjau komą. Penkerių metų turėjau komą. Man jau buvo įkapės nupirktos. Gydytojai sakė, kad nėra šansų.
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Darželyje gavau saulės smūgį – tuo metu tos auklytės tavęs nelabai prižiūrėjo, jos savo darbus dirbo, gal šampaniuką triūbindavo – labai gerai atsimenu tą kambariukų kvapą iki dabar.
Taigi, buvau kieme, grįžau su 40 laipsnių temperatūra. Mano mama medikė, tad ji žino, kas yra toks pirmas dalykas – reikia atsigulus ant nugaros vaikui lenkti kojas į pilvo sritį. Jeigu riečiasi staigiai galva, reiškia, kad yra uždegimas nugaros smegenyse. Tas pasitvirtino. Ir viskas.
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Viskas vyko labai greitai. Turėjau 12 punkcijų. Bet kažkaip išgyvenau“, – pasakojo dainininkas.
Merūnas VitulskisSveikatasveikatos problemos
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