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Paaiškėjo, kokioje srityje anksčiau dirbo Paulius Samoška

2026 m. birželio 27 d. 10:30
Neseniai keliautojas, turinio kūrėjas Paulius Samoška apsilankė „Žinių radijo“ laidoje „Darbo skonis“, kur atskleidė netikėtų detalių apie savo karjeros kelią. Pasirodo, žinomas vyras dirbo srityje, kuri jam neteikė didelio džiaugsmo.
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Laidoje „Darbo skonis“ P. Samoška atskleidė, kad anksčiau jam teko dirbti statybose, kur kūrybai vietos nebūdavo.
Nors dabar Paulius, regis, savo kūrybiškumą išnaudoja kaip tik įmanydamas, praeities darbai reikalavo laikytis griežtos disciplinos.
„Ankstesnės darbinės patirtys buvo tokios – reikėjo būti tyliai ir laikytis taisyklių. Ten buvo fabrikas, statybos, kur viskas turi būti pagal taisykles.

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Kai praėjo daug metų kūrybos, supranti, kad ir kūryboje yra vidinės taisyklės – kaip kurti, neužsiplepėti per daug, aiškiai žinoti, ką sakyti pirmą minutę, ką antrą, kada turi įvykti veiksmas, kad nebūtų nuobodu. Tas taisyklių laikymasis irgi buvo į naudą“, – atviravo P. Samoška.
Turinio kūrėjas pripažino, kad darbas tokioje srityje buvo savotiškai naudingas, tačiau galiausiai jis suprato einantis ne savo keliu.
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„Ankstesniuose darbuose be šansų. Visada eidamas į darbą galvodavau: „Eina sau“. Net atsibudęs ryte supranti, kad dirbi ne savo darbą. Tas vaizdo įrašų kūrimas atsirado iš to, kad nusibodo anksti keltis ir eiti į nemėgstamą darbą“, – pasakojo žinomas vyras.
DarbasKarjeraPaulius Samoška
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