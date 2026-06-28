Giedrius Savickas įvardijo didžiausią Lietuvos pajūrio gėdą

„Tai buvo pirmas toks renginys iš trijų, suplanuotų „Kupetoje“ šią vasarą. Ilgai ruoštas ir brandintas. Tiek aš, tiek Giedrius, pradėjome jaudintis prieš keletą dienų.
Dviese sėdėti prieš kamerą yra viena, o tą patį daryti prieš didžiulę minią žmonių – visai kas kita. Daug sunkiau, didžiulė atsakomybė, o ir visa renginio nuotaika labai priklauso nuo publikos atsineštos energijos. Bet buvo neįtikėtina pamatyti, koks iš tiesų tas „Nepatogių klausimų“ žiūrovas.
Atvykusieji nuoširdžiai reagavo, kartu juokėsi, mėgavosi šiuo vakaru. Visi po renginio išsiskirstėme pakylėti, laimingi, vakaras praėjo sklandžiai ir turiningai. Tie, kas netilpo ir nebegavo bilietų, galės pamatyti pokalbio vaizdo įrašą“, – palengvėjusia širdimi pasakojo R. Mackevičius.
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Vyrų pokalbis priešais didžiulę žiūrovų minią prasidėjo nuo kurorto temos. Nemirsetoje gyvenantis G. Savickas puikiai pažįsta ten šurmuliuojantį gyvenimą, o problemas, dėl kurių kiti skundžiasi, dažniausiai paverčia linksmomis istorijomis.
Paklaustas, ką labiausiai norėtų uždrausti pajūryje, aktorius ilgai nesvarstė.
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„Siūlau visiems prisidėti prie peticijos, kad nebūtų leidžiama neštis garsiai muziką grojančių kolonėlių į pliažą. Kaip tik neseniai taip nutiko – atėjau prie jūros ramiai paskaityti knygos, šalia aštuoni jaunuoliai pradėjo garsiai leisti muziką. Ir tai, ką skaičiau tuo metu, visiškai nesutapo su ta jų muzika.
Gelbėtojai, kurie sėdi būdelėse, turėtų be gailesčio galėti šaudyti į tas kolonėles. Esu bailys, todėl nieko tai kompanijai nesakiau, bet dabar galvoju, kad galėjau prieiti prie jų ir pradėti garsiai skaityti savo knygą pagal jų muzikos ritmą“, – sakė jis.
Žiūrovai tokios peticijos iniciavimui pritarė gausiais plojimais.
Taip pat, jei būtų jo valia, G. Savickas įverstų taisyklę stebintiems saulėlydį poilsiautojams neleisti žiūrėti į mobiliuosius telefonus. Taip jie nepastebi tikrojo saulėlydžio grožio.
R. Mackevičiaus paklaustas, ar yra per gyvenimą pažeidęs kokių nors įstatymų ar padaręs nuodėmių, aktorius prisipažino tai daręs net ir šio renginio dieną.
„Pirkau čeburėkų paplūdimyje. Juk tai vis dar nelegalu, tiesa? Du būtų kainavę 10 eurų, bet banko kortelėmis atsiskaityti nėra galimybės, o turėjau grynais tik 9 eurus, eurą nusiderėjau. Mėsa – geros kriauklės skonio ir formos“, – atviravo „Nepatogių klausimų“ svečias.
Taip pat vyrai vakaro metu kalbėjosi apie aistrą kompiuteriniams žaidimams, meilę žmonoms, nudistų pliažo aktualijas, didžiausias baimes.
„Labiausiai bijau pasenęs nukvakti arba tapti piktas ant jaunų žmonių dėl to, kad jiems prieš akis dar visas gyvenimas, o mano saulė jau vakarop“, – su šypsena pasakojo Giedrius.
Renginio metu savo norimus klausimus G. Savickui galėjo užduoti ir bet kas iš publikos.
„Tai buvo vienas šilčiausių, įspūdingiausių ir nuoširdžiausių pokalbių“, – pasibaigus renginiui džiaugėsi R. Mackevičius.
Kiti „Nepatogūs klausimai. LIVE“ Palangos „Kupetoje“ vyks:
Liepos 18 dieną, svečiuose – komikas, laidų vedėjas Mantas Katleris;
Rugpjūčio 1 dienos svečiai – daugiausiai dėmesio šiuo metu sulaukianti pora, sužadėtiniai Dominykas Dirkstys ir Oksana Pikul.
Vieną savaitgalį, liepos 11-ąją, kai R. Mackevičius bus išvykęs, „Nepatogius klausimus“ „Kupetoje“ pakeis kitas ne ką mažiau intriguojantis humoro renginys „Nejuokinkit su ta Palanga“. Jo metu scenoje savo stand-up programas pristatys net 7 garsūs komikai: Evaldas Jasaitis, Viktoras Balykovas, Vaidotas Šiožinis, Mindaugas Laskovas, Justinas Visickas, Nedas Zimantas bei Kristoforas Vaidutis.
Giedrius SavickasRolandas Mackevičiuslaida
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