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Indrei Bareikienei – neįtikėtina jos vyro Vido staigmena: be žado liko net šventės svečiai

2026 m. birželio 28 d. 13:15
Lrytas.lt
Birželio 26-ąją Indrė Bareikienė paminėjo 40-ąjį gimtadienį, kuris virto netikėta staigmena. Šventėje pasirodė ne tik patys artimiausi bičiuliai, bet ir legendinis šalies duetas – Liveta ir Petras Kazlauskai.
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Pasirodo, Indrės vyras Vidas Bareikis nusprendė padaryti staigmeną, todėl pasveikinti ją patikėjo Livetai ir Petrui.
Neįkainojamą Indrės reakciją jis įamžino vaizdo įraše ir pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
„Neslėpsiu, kai artėja birželio 26-oji, tai jau kelis mėnesius prieš tai pradedu nervuotis ir galvoti kaip gi šiais metais nustebinti savo mylimą žmoną Indrę.

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Šie metai buvo ne išimtis, plius, kad dar prisidėjo ir mūsų vestuvių metinės.
Labai gera, kad šių metų nuotaiką ir atmosferą padiktavo pati Indrė kuri pasakė jog nori ramios, jaukios šventės su artimiausiais. Jokio dirbtinumo, jokio pozavimo.
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Viskas būtent taip ir buvo. Pietūs po mūsų šimtamečiu gluosniu, ramus laikas prie jūros ir galiausiai visiška nuotaikos bomba su Liveta ir Petru Kazlauskais.
Jų šventinė programa yra kažkas tokio. Visiškas kosmosas! Taip smagu, taip linksma ir jie patys NEREALŪS su puikiu humoro jausmu.
Siurprizas pavyko ir taip sakant – „sveikina mylintis vyras ir anūkai“, – rašė V. Bareikis.
Indrė StonkuvienėVidas Bareikisstaigmena
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