ŽmonėsVeidai ir vardai

D. Dirkstys pasakė, kas galėtų juodu su O. Pikul išskirti: atsakymas nustebino

2026 m. birželio 29 d. 21:40
Lrytas.lt
Tinklalaidėje „Savaitės rifas“ susitikę verslininkė Oksana Pikul ir kovotojas Dominykas Dirkstys nevengė atvirų temų. Pokalbio metu abu kalbėjo apie gyvenimą viešumoje, socialinių tinklų komentarus, santykius ir tai, su kuo tenka susidurti žinomiems žmonėms.
Daugiau nuotraukų (18)
Laidos vedėjui pasiteiravus, ar per daugelį metų viešumoje O. Pikul teko patirti neapykantą, ji ilgai negalvojo.
„Tiek, kad mama, laikykis“, – su šypsena tinklalaidėje atsakė verslininkė.
Šią temą pratęsęs D. Dirkstys pasidalijo savo pastebėjimais apie žmones, negailinčius piktų komentarų internete.

A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką

„Lietuvoje yra taip, kad jei tu kažką darysi, būsi nužvengtas. Ir dažniausiai tų, kurie nieko nedaro. Ką, komikai? Nei vieno juokingo bajerio negirdėjau, komentuoja ant komikų. Kovotojams rašo, kad jie kovoti nemoka.
O merginoms rašo močiutės: „kokia baisi, kiaulė“. Aš tai neįsivaizduoju, kad mano močiutės sėstų prie „ragelio“ ir tokius komentarus rašytų. Man dažnai kyla klausimai, ar ten tikrai jų paskyros?“, – kalbėjo jis.
Susiję straipsniai
Dominykas Dirkstys įsiamžino su mama: paviešinta jauki akimirka

Dominykas Dirkstys įsiamžino su mama: paviešinta jauki akimirka (2)

Dominykas Dirkstys patyrė traumą? Plinta neraminantis įrašas

Dominykas Dirkstys patyrė traumą? Plinta neraminantis įrašas (2)

D. Dirkščio paviešintas įrašas su O. Pikul sukėlė reakcijų bangą: internautai lieja kritiką

D. Dirkščio paviešintas įrašas su O. Pikul sukėlė reakcijų bangą: internautai lieja kritiką (2)

O. Pikul pripažino, kad bėgant metams išmoko į piktus komentarus nebereaguoti.
„Kadangi jau dvidešimt metų esu žinoma, per viską perėjau ir dabar nebereaguoju. Nusijuokiu ir tiek, jau vienodai“, – sakė ji.
Pokalbiui įsibėgėjus netrūko ir asmeniškesnių temų. Laidos vedėjas galiausiai pašnekovų paklausė, kas, jų manymu, galėtų išskirti O. Pikul ir D. Dirkstį. Kovotojo atsakymas privertė nusišypsoti.
„Jei kažkuris mirtų. Bet ir tai nebūtų, kad iškart kitą panelę susirasčiau. Praeitų kokie 20–30 metų“, – šyptelėjo D. Dirkstys.
Visą interviu žiūrėkite čia:
Dominykas DirkstysOksana Pikul-Jasaitienė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.