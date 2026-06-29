D. Dirkstys pasakė, kas galėtų juodu su O. Pikul išskirti: atsakymas nustebino

Laidos vedėjui pasiteiravus, ar per daugelį metų viešumoje O. Pikul teko patirti neapykantą, ji ilgai negalvojo.
„Tiek, kad mama, laikykis“, – su šypsena tinklalaidėje atsakė verslininkė.
Šią temą pratęsęs D. Dirkstys pasidalijo savo pastebėjimais apie žmones, negailinčius piktų komentarų internete.
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„Lietuvoje yra taip, kad jei tu kažką darysi, būsi nužvengtas. Ir dažniausiai tų, kurie nieko nedaro. Ką, komikai? Nei vieno juokingo bajerio negirdėjau, komentuoja ant komikų. Kovotojams rašo, kad jie kovoti nemoka.
O merginoms rašo močiutės: „kokia baisi, kiaulė“. Aš tai neįsivaizduoju, kad mano močiutės sėstų prie „ragelio“ ir tokius komentarus rašytų. Man dažnai kyla klausimai, ar ten tikrai jų paskyros?“, – kalbėjo jis.
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O. Pikul pripažino, kad bėgant metams išmoko į piktus komentarus nebereaguoti.
„Kadangi jau dvidešimt metų esu žinoma, per viską perėjau ir dabar nebereaguoju. Nusijuokiu ir tiek, jau vienodai“, – sakė ji.
Pokalbiui įsibėgėjus netrūko ir asmeniškesnių temų. Laidos vedėjas galiausiai pašnekovų paklausė, kas, jų manymu, galėtų išskirti O. Pikul ir D. Dirkstį. Kovotojo atsakymas privertė nusišypsoti.
„Jei kažkuris mirtų. Bet ir tai nebūtų, kad iškart kitą panelę susirasčiau. Praeitų kokie 20–30 metų“, – šyptelėjo D. Dirkstys.
Visą interviu žiūrėkite čia: