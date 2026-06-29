Socialiniame tinkle „TikTok“ sparčiai plinta jos pasirodymo Tryškiuose vaizdo įrašas, kurį jau peržiūrėjo tūkstančiai žmonių.
Vaizdo įraše 56-erių atlikėja atlieka vieną žinomiausių savo kūrinių – dainą „Vasara“.
Scenoje ji pasirodė pasipuošusi žėrinčia kutais dekoruota suknele ir aukštakulniais, o pasirodymo metu pademonstravo, kad vis dar nestokoja energijos ir puikių šokio judesių.
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Matyti, kad I. Starošaitė aktyviai bendravo su publika ir kvietė kartu dainuoti bei šokti Petrines minėjusius gerbėjus.