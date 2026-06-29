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Jessica Shy ištesėjo gerbėjams duotą pažadą: paaiškėjo ilgai laukta naujiena (1)

2026 m. birželio 29 d. 16:10
Lrytas.lt
Atlikėja Jessica Shy savo gerbėjams paruošė dar vieną staigmeną. Socialiniuose tinkluose ji atskleidė, kada pasirodys naujasis jos albumas.
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Pirmadienį socialiniame tinkle „Instagram“ dainininkė pasidalijo trumpu įrašu, kuris iš karto sukėlė sekėjų susidomėjimą.
„Pažadas bus ištesėtas“, – parašė ji.
Prie šių žodžių Jessica Shy pridėjo ekrano nuotrauką iš muzikos platformos „Spotify“. Joje matyti, kad jau liepos 3 dieną turėtų pasirodyti naujas atlikėjos albumas „Liepa“. Jame klausytojai ras devynias dainas.

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Naujo albumo žinia pasirodė artėjant vieniems laukiamiausių šios vasaros muzikinių renginių. Rugpjūčio pabaigoje Jessica Shy surengs net du koncertus Vilniaus Vingio parke.
Susidomėjimas jais buvo milžiniškas – bilietai į pirmąjį pasirodymą buvo išpirkti greičiau nei per 24 valandas, o paskelbus papildomą koncertą, vietų neliko ir į jį.
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Tai – ne pirmas kartas, kai atlikėja fiksuoja įspūdingus rekordus. Praėjusią vasarą ji surengė tris visiškai išparduotus koncertus Vilniaus Kalnų parke, į kuriuos susirinko dešimtys tūkstančių gerbėjų.
Jessica Shynaujas albumas92 vasaros dienos

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