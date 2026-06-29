Pajūrio fone pozavęs atlikėjas socialiniuose tinkluose pasidalijo šmaikščiu įrašu, kuris sulaukė didelio sekėjų dėmesio – daugiau nei tūkstančio reakcijų.
„Ar dar neiškepėt? Saugokit save, gerkit daug vandens.
Būkit sveiki ir laimingi, taip bus geriau!“ – sekmadienį šalia pajūryje darytos nuotraukos feisbuke rašė E. Kučinskas.
Komentarų skiltyje netruko geranoriškų patarimų. Viena sekėja atlikėjui priminė nepamiršti kepurės, o šis patikino, kad ja pasirūpins.
Pirmadienio rytą, termometro stulpeliams sparčiai kopiant aukštyn, E. Kučinskas pasidalijo dar vienu nuotaikingu įrašu.
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Šįkart jis sureagavo į gausius sekėjų komentarus apie jo plikę.
„Bičiuliai, ačiū, kad tiek daug jūsų susirūpino mano plikės komfortu per karščius!
Informuoju, kad viskas gerai: kepurę turiu, akinius turiu, vandens irgi netrūksta.
Beje, prognozės rodo, jog lietus jau artėja, todėl gaudykime saulės spindulius, kol jų dar yra!“ – feisbuke šmaikštavo dainininkas.
Edmundas Kučinskaskarščiaipajūris
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