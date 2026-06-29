Palangos meras Š. Vaitkus dar kartą sureagavo į J. Statkevičiaus kritiką: pasiuntė aiškią žinutę

Sekmadienį „Facebook“ paskyroje kurorto vadovas pasidalijo nauju įrašu, kuriame pirmiausia atkreipė dėmesį į didžiulio susidomėjimo sulaukusį ankstesnį savo įrašą, skirtą J. Statkevičiui.
Pasak mero, vos per dvi paras jis sulaukė daugiau kaip 1,2 mln. peržiūrų, beveik 18 tūkst. reakcijų, daugiau nei 1,6 tūkst. komentarų ir šimtų pasidalijimų.
„Daugiau nei milijonas 200 tūkstančių peržiūrų! Ačiū, kad mylite Palangą!
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Vos per dvi paras mano įrašą, skirtą p. Juozui Statkevičiui, perskaitė daugiau kaip 1 milijonas 200 tūkstančių žmonių. Sulaukėme beveik 18 tūkstančių reakcijų, daugiau kaip 1,6 tūkstančio komentarų ir šimtų pasidalijimų.
Ačiū visiems, kurie skaitė, diskutavo, pritarė, nepritarė, juokavo, gyrė, peikė ir dalijosi.
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Panašu, kad šiuo metu Lietuvoje turime du „nacionalinius reikalus“ – orus ir Palangą. Sprendžiant iš dėmesio, net mūsų suoliukai jaučiasi svarbesni nei kai kurios politinės temos.
Akivaizdu viena – Palanga žmonėms rūpi. O tai yra didžiausias komplimentas mūsų kurortui.
Kritika visada yra reikalinga. Konstruktyvi kritika padeda pastebėti tai, ką galima padaryti geriau, ir mes ją vertiname. Tačiau diskusijos yra sveikos tol, kol padeda ieškoti sprendimų, o ne progų naujoms ginčų porcijoms“, – rašė Š. Vaitkus.
Vėliau meras užsiminė sulaukęs gyventojų atsiųstų naujausių J. Statkevičiaus pasisakymų ir nusprendė į juos atsakyti.
„Žinoma, žmonės man siuntė ir naujausius pono Juozo komentarus. Tik turiu nuvilti: nei tų 15 butų, nei 15 namų neturiu. Matyt, kai kurie skaičiai kartais gyvena savo gyvenimą, nepriklausomą nuo realybės.
Ir merai Lietuvoje renkami tiesioginiuose rinkimuose, o ne paskiriami instagrame.
O dėl viso kito – kiekvienas turi teisę į savo nuomonę, nepainiojant viešų diskusijų su podiumu.
Tad nei Palanga, nei aš į meksikietiškus serialus nesivelsime. Manau, vienos serijos visiškai pakako, antrojo sezono filmuoti neplanuojame.
Nes vasara trumpa, ir žmonėms rūpi ne tai, kas pasakys paskutinį žodį, o kad Palangoje būtų smagu ilsėtis.
Todėl vietoje serialų mes renkamės darbus – tvarkome miestą, organizuojame renginius ir kuriame vasarą bei jūsų atostogas.
Jeigu vienas įrašas suvienijo tiek žmonių diskusijai apie Palangą, vadinasi, ji išlieka viena svarbiausių vietų Lietuvoje.
Ačiū už jūsų palaikymą, nuomones ir gerą nuotaiką. O visų, kurie šią vasarą dar nespėjo apsilankyti, visada laukiame“, – rašė meras.
Šarūnas VaitkusJuozas StatkevičiusKonfliktas
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