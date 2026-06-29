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Po pykčių K. Meschino pirmą kartą paviešino vaizdo įrašą iš Italijos su OG Version

2026 m. birželio 29 d. 17:15
Lrytas.lt
Jie skyrėsi ir taikėsi, ir vėl skyrėsi-taikėsi, o visa Lietuva spėliojo, ar jie bus kartu. Juk jie – viena populiariausių Lietuvoje porų.
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Po pykčių viešumoje pasirodydavo reperio Dominyko Ježerio-OG Version kartūs žodžiai socialinių tinklų žvaigždei Karolinai Meschino, bet, panašu, kad dukrą Isabelle auginanti pora – tiesiog emocinga.
Jau kurį laiką sklando kalbos, kad Karolina ir Dominykas ir vėl kartu.
Abu lankėsi renginiuose, o dabar atostogauja K. Meschino mylimoje Italijoje.
Čia kartu – ir dukrelė, ir Karolinos tėvai Antonio bei Asta Meschino.
Vienoje nuotraukoje Karolina pozuoja su savo geromis draugėmis, o komentaruose Dominykas paklausė, kas taip gražiai jas nufotografavo.
„Turiu tokį vieną išmokytą“, – brūkštelėjo K. Meschino, nors kurį laiką į socialinius tinklus kadrų su Dominyku nekėlė.
Tačiau sekmadienio vakarą K. Meschino instagrame pasirodė vaizdo įrašas iš itališkos virtuvės.
Karolina su Dominyku pasakojo, kaip gamina itališkas ryžių salotas (it. insala di riso).
„Tai itališkas Karolinos mylimiausias...“ – pasakoti pradėjo Dominykas.
„Mėgstamiausias vasaros patiekalas“, – tęsė Karolina.
„Ir mano tuo pačiu“, – paaiškino D. Ježerys ir sekėjams pora rodė visą gaminimo procesą. 
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