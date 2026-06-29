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R. Ščiogolevaitės pajūryje laukė netikėta mylimojo staigmena: nieko neįtarė iki paskutinės akimirkos (1)

2026 m. birželio 29 d. 09:46
Lrytas.lt
Dainininkės Rūtos Ščiogolevaitės 45-asis gimtadienis šiemet virto netikėta staigmena. Socialiniuose tinkluose pasirodžiusios šventės akimirkos atskleidė, kad artimiausi žmonės atlikėjai surengė šventę pajūryje, Kunigiškių restorane „Floros Simfonija“.
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Svarbiausia – iki pat atvykimo Rūta nė nenutuokė, kas jos laukia.
Portalui Žmonės.lt dainininkė prisipažino, kad šiemet gimtadienio minėti apskritai neketino, todėl mylimojo sumanyta staigmena ją itin sujaudino.
Anot jos, visą šventę organizavo mylimasis, o pasveikinti jubiliatės susirinko gausus būrys bičiulių. Tarp jų – Vaida Genytė su vyru Aidu, Indrė Bareikienė, Vidas Bareikis ir kiti.

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Vakaro metu netrūko nei juoko, nei smagių tradicijų – draugai Rūtą net 45 kartus iškėlė į orą, o pasitiko kartu dainuodami „Su gimtadieniu“.
„Daug akimirkų įsiminė ilgam. Bet šiaip gal pats faktas, kad kažkas dėl tavęs pasistengė, yra labai ypatingas“, – portalui Žmonės.lt sakė R. Ščiogolevaitė.
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Primename, kad vos prieš kelias dienas R. Ščiogolevaitė dėmesį patraukė pasirodžiusi Indrės Bareikienės 40-ojo gimtadienio šventėje.
Akyliausi internautai pastebėjo, jog atlikėja į vakarėlį atvyko ne viena – jos draugiją palaikė naujasis mylimasis.
Vaizdo įrašuose buvo matyti, kaip pora kartu šoko, laiką leido apsikabinę ir mėgavosi šventės akimirkomis.
Rūta ŠčiogolevaitėGimtadienisstaigmena

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