Įraše R. Dominaitytė pasakojo, kad vos dieną prieš tai Santariškių reabilitacijos centre sulaukė netikėto komplimento – buvo pavadinta tobulo grožio moterimi. Tačiau jau kitą dieną apsipirkimas turguje pasisuko visiškai netikėta linkme.
„Vakar Santariškių reabilitacijoje mane pavadino tobulo grožio moterimi, nors iki tobulumo dabar – kaip iki Mėnulio. O šiandien turguje nebeiškentęs, kad ilgai renkuosi duoną, senolis ant visos eilės suriko, kad esu ryža klizma.
Ir žinot ką? Dar niekas manęs nevadino „RYŽA KLIZMA“. Aš dar ir padėkojau jam už „klizmą“ – sakiau, gyvenime ji tikrai padeda.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
O visiems susirinkusiems turguje palinkėjau gero gyvenimo.
Svarstau, kodėl kai kurie vyresni žmonės tokie pikti? Ar tai gyvenimo našta tokia sunki? O gal sunku susitaikyti su savo amžiumi? Gal ir man taip bus?“ – socialiniuose tinkluose svarstė ji.
Susiję straipsniai
Aktorė R. Dominaitytė apie labiausiai kelyje erzinančius vairuotojus: „Nori dėmesio ir bet kokia kaina demonstruoja savo galią“ (2)
R. Dominaitytės įrašas netruko sulaukti gausybės reakcijų. Komentaruose sekėjai ne tik palaikė aktorę, bet ir bandė paaiškinti, kas galėjo paskatinti tokį nepažįstamo vyro elgesį.
„Matyt, senoliui teko turėti patirties su tikra klizma, tai dabar jam jos vaidenasi visomis vaivorykštės spalvomis... Senatvinis marazmas, nuo kurio neapsaugotas nė vienas, tad sveikiausia pasijuokti kartu“, – rašė viena internautė.
„Prajuokinot“, – pridūrė kita.
„Manau, kad žmonės būna pikti, kai nesijaučia laimingi. O tam gali būti labai daug priežasčių, nežinia, koks to senolio gyvenimas buvo ir yra“, – komentavo sekėja.