„Tobulo mačo“ naujokai Heida ir Aurimas išskyrė senas poras: prasideda arši kova

Pirmoji į vilą atvyko Heida. Jos pasitikti į traukinių stotį buvo išsiųstas Livijus, kuris vos pamatęs naujokę akivaizdžiai sutriko: išraudo, išsišiepė iki ausų ir nebegalėjo nuslėpti, kad Heida iškart patraukė jo žvilgnį. Jų pažintis staiga tapo išbandymu Livijaus ir Vilijos santykiams.
Tą patį vakarą būtent dėl Heidos Livijus nusprendė nutraukti ryšį su Vilija. Tačiau netrukus paaiškėjo, kad Heida sudomino ne tik jį.
Dėmesį į naujokę atkreipė ir Haroldas. O kuo daugiau laiko jis leido su Heida, tuo aiškiau darėsi, kad ši simpatija gali būti abipusė.
„Atėjau čia gerai praleisti laiką ir priimu šį šou kaip nuotykį. Kol kas su vaikinais tiesiog bendraujame, bet ar kas galėtų būti rimčiau – nebent po projekto“, – savo vertybinę poziciją išsakė Heida.
Vis dėlto tai nereiškia, kad vaikinai dėl jos nekovos. Netrukus į projektą žengė dar vienas naujokas – Aurimas. Iš pirmo žvilgsnio jo atėjimas galėjo atrodyti kaip jaukus siurprizas, tačiau labai greitai paaiškėjo, kad čia žada kovoti ne tik pinigų, bet ir dėl meilės.
Aurimas neslėpė, kad jam patinka… Heida. Dar daugiau – jis aiškiai pasakė, kad pasirinkimo vakare ketina rinktis būtent ją. Kiti dalyviai to kol kas nežino, todėl šis vakaras gali tapti tikru smūgiu tiems, kurie mano, kad šįkart praslys be intrigų.
„Heida man įdomi, ir aš nematau prasmės to slėpti. Pasirinkimo vakare reikia drąsių žingsnių, tad tikrai nelauksiu, kol kažkas nuspręs už mane“, – sako Aurimas.
Naujokai viloje jau spėjo pridaryti daugiau chaoso nei kai kurie dalyviai per šias kelias savaites. Heidos atėjimas išjudino Livijaus ir Vilijos porą, įtraukė Haroldą, privertė Livijų atsitraukti, o dabar į tą pačią istoriją žengia ir Aurimas.
Todėl šis pasirinkimo vakaras žada būti vienas įtempčiausių. Vieni dalyviai bandys išsaugoti tai, ką turi, kiti – pagaliau pasakyti, ko nori iš tikrųjų. O naujokai jau parodė, kad į „Tobulą mačą“ atėjo ne tyliai laukti savo eilės, o keisti žaidimo eigą.
Kas po šio vakaro liks poroje? Kas liks įskaudintas? Ir ar Heida taps ta dalyve, dėl kurios viloje persidėlios visi pasirinkimai?