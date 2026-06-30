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Nerijaus Cesiulio įrašas pralinksmino tūkstančius: įamžino netikėtą susitarimą su dukra (1)

2026 m. birželio 30 d. 20:42
Lrytas.lt
Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis (45 m.) socialiniuose tinkluose pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame atskleidė buvimo tėčiu realybę. Įraše jis užfiksavo netikėtą susitarimą su dukra Liepa, kuris sukėlė šypseną daugybei internautų.
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„Prašymas, kurį girdėjo daugelis tėvų. P.S. Tai kokią veislę rinktis?“, – taip į internautus kreipėsi N. Cesiulis.
Pasirodo, politiko dukra gudriai bandė įtikinti jį įsigyti šuniuką – įraše užfiksuotas jos pažadas tėčiui.
„Aš nežinau, ar yra pasaulyje tėvų, kurie nėra sulaukę panašaus prašymo kaip aš“, – vaizdo įraše kalbėjo N. Cesiulis.

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„Vieną vasarą iki pat pabaigos atsikelsiu šeštą ryto ir su pavadėliu eisiu vedžioti orą. Ir iki vasaros atostogų pabaigos, jeigu kiekvieną rytą taip atsikelsiu, gausiu šuniuką. Jeigu tėtė nenupirks šuniuko, tai turės man nupirkti „Iphone“, – tokį pažadą tėčiui davė Liepa.
N. Cesiulis įamžino ir akimirką, kaip laikosi šio susitarimo – jis 6 val. ryto prikėlė dukrą, į lovą atnešdamas „pavadėlį“, kuris iš tikrųjų buvo telefono įkroviklis.
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„Liepyte, kelkis, eik orą vedžioti“, – šyptelėjo jis.
„Gerai“, – vos pramerkusi akis tarė jo dukra.
Įrašas sulaukė didelio susidomėjimo – jį peržiūrėjo daugiau nei 297 tūkst. internautų, o mygtuką „patinka“ paspaudė daugiau nei 5 tūkst.
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