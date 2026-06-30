Įtampa tarp O. Pikul ir S. Jasaičio neslūgsta: verslininkė prabilo apie teismus ir alimentus

Su sekėjais bendravusi O. Pikul pasakojo, jog artimiausiomis dienomis turėtų paaiškėti, ar numatytas teismo posėdis įvyks.
„Poryt turėjau turėti teismą. Rytoj išaiškės, ar jis bus, ar vėl bus atidėtas ir nukeltas. Nes čia buvo strigusi teismų sistema, berods neveikė porą savaičių, jei neklystu, tad buvo atidėta. O dabar atidėjo dėl to, kad atsakovo advokatas atsirado.
Nenori nei skolų atiduoti, nei pripažinti, kad nemoka alimentų... Norite bajerio? Dar ir mane į teismą padavė! Na, šiais laikais vyrai, tai eik tu sau. Pati išsilaikyk, pati auginkis, kur nori, ten ir gyvenk, kaip nori, taip gyvenk. Dar į teismą tave paduos“, – šyptelėjo ji.
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Vėliau verslininkė pateikė ir daugiau savo įvykių versijos detalių. Pasak jos, buvęs sutuoktinis daugelį metų nebendrauja su jųdviejų sūnumi, o dėl alimentų esą yra susikaupusi nemenka skola.
„Daugiau nei penki metai – jokio išlaikymo, absoliutus nebendravimas, nėra jokio ryšio su sūnumi. Sūnus jo net neatsimena. Bet žmogus padavė į teismą – nori pakovoti su manimi. Matote, aš jį esu padavusi, nes didelės skolos yra. Prisikaupusi didelė nemokėtų alimentų skola ir taip toliau. Yra susikaupusi nemenka suma. O dabar jis nusprendė, kad nesutinka, nenori nei skolų atiduoti, nieko nenori.
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Nepaisant to, dar buvo istorija su skyrybomis ir tokia, kad bandė ir apgauti. Įsivaizduokite: viena augini vaiką, jį išlaikai, dirbi, ari, o per pirmą mūsų skyrybų teismą mane dar bandė apgauti dėl pinigų.
Buvo sumąstę tokią istoriją, bandė apsukti, susukti, mamą įkišti savo... Na, baisu. Dar norėjo ir iš manęs, apgavystės būdu, išsivilioti pinigų. Žiūrėkite, ir toliau žmogus nepasiduoda nors tu ką. Kovoti su savo vaiko mama, kuri ir taip pati augina tą vaiką? Ta prasme?“ – kalbėjo O. Pikul.
Savo pasisakymą ji baigė trumpa, tačiau griežta replika.
„Radai su kuo kovot. Vyrai, kovojantys su moterimis... Skystakiaušiai“, – rėžė ji.
Lrytas kreipėsi į Simą Jasaitį prašydamas komentaro. Jį gavus, publikacija bus papildyta.
Primename, kad po ilgai trukusių teisminių procesų O. Pikul ir S. Jasaičio santuoka oficialiai buvo nutraukta 2024-ųjų pabaigoje.