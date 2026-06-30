Po skaudžios nelaimės – „TV pagalbos“ žurnalisto kreipimasis į visuomenę: prašo padėti

„PAGALBOS PRAŠYMAS!
Kreipiamės į Jus su dideliu prašymu padėti senjorui Juozui.
Gaisras pasiglemžė jo namus – vietą, kurioje sukaupė brangiausius gyvenimo prisiminimus. Kartu su namais sudegė visas per ilgus metus užgyventas turtas.
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
Dar skaudžiau – gaisro metu jis neteko savo ištikimiausio keturkojo draugo.
Juozas yra sąžiningas, darbštus žmogus, visą gyvenimą kūręs savo namus. Jis neturi jokių priklausomybių ir iki šiol gyveno kukliai, iš savo darbo ir pastangų.
Susiję straipsniai
Nepaisant didžiulės nelaimės, jis nenori palikti savo gimtinės.
Jo žodžiai sujaudino visus:
„Kiek man dar lemta gyventi, bet iš savo gimtinės aš niekur neišeisiu.“
Šiuo metu ieškome žmonių, galinčių padėti. Labiausiai reikalingas gyvenamasis karavanas (namelis ant ratų), kad Juozas galėtų likti savo kieme, arba finansinė parama jam įsigyti.
Jeigu galite prisidėti – auka, informacija apie parduodamą ar dovanojamą karavaną arba tiesiog pasidalydami šiuo įrašu – būsime nuoširdžiai dėkingi. Kiekviena pagalba, kad ir kokia maža, gali padėti žmogui atsitiesti po skaudžios nelaimės.
Jei galite padėti ar žinote, kas galėtų pasiūlyti gyvenamąjį karavaną ar finansiškai prisidėti prie jo įsigijimo, susisiekite asmenine žinute.
Ačiū kiekvienam už gerumą, palaikymą ir pasidalijimą“, – rašoma L. Jakšto pasidalytame įraše.
laida TV PagalbaNelaimėGaisras
Rodyti daugiau žymių