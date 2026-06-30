Atsisveikindamas jis socialiniuose tinkluose paskelbė dar vieną kandžią žinutę.
„Instagram“ istorijose J. Statkevičius pranešė susikrovęs lagaminus ir išvykstantis ten, kur, anot jo, poilsiautojams sudarytos geresnės sąlygos.
Šįkart kritikos kliuvo ne tik Palangos merui, bet ir Baltijos jūros vandens kokybei.
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„Važiuoju, kur dušai. Ne dėl arogantiško meriūkščio. Tiesiog nenoriu alergijų. Vanduo tragiškas. Gėda Palangai“, – rėžė J. Statkevičius.
Primename, kad viešas dizainerio ir Palangos mero konfliktas įsiplieskė po Joninių. Kurorte viešėjęs J. Statkevičius socialiniuose tinkluose pasidalijo virtine kritiškų įrašų, kuriuose piktinosi paplūdimio infrastruktūra, aukštomis kainomis ir, jo teigimu, metų metus nesprendžiamomis problemomis.
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Viename pirmųjų įrašų dizaineris ragino kuo skubiau gerinti sąlygas poilsiautojams.
„Palangos mere, grąžink žmonėms suoliukus, dušus pleže ir WC, ir ne po vieną, o kas 500 metrų – būtina. Nesvarbu, kad asmeniškai jums neapsimoka ir negaunate naudos, rūpinkitės žmonėmis, o ne statybomis. Butų pilna, jų niekas neperka. Į ką pavertėt Palangą?“ – piktinosi dizaineris.
Vėliau J. Statkevičius paskelbė ir daugiau įrašų. Juose jis tikino, kad Palangos paplūdimio infrastruktūra nebuvo atnaujinta nuo sovietmečio, todėl pokyčiai būtini nedelsiant.
„Laikas keistis! Stagnacija, ir Palangos meraitis privalo rūpintis paplūdimiu, privalo būti dušai, WC, daug suoliukų ir naujos būdos persirengimui, nes nuo tarybinių laikų nekeičia. Gėda, stagnacija!“ – emocijų neslėpė kūrėjas.
Negana to, jis pateikė ir ironišką pasiūlymą, iš kur savivaldybė galėtų rasti lėšų šiems pokyčiams.
„Parduodu idėją Palangos merui dėl dušų ir WC pleže. Gėda merui. Tegul savo 15 butų ir namų parduoda. Gėda jam! Valdininkai tarnauja mums! O meras gali parduoti vieną iš savo 30 nekilnojamojo turto objektų, ir bus naujos persirengimo būdelės. Laukiame pasikeitimų, staigiai laukiame“, – rašė jis.
Dizaineris taip pat pateikė savo viziją, kaip turėtų atrodyti paplūdimio infrastruktūra. Anot jo, penkių kilometrų ruože dušai turėtų būti įrengti kas 500 metrų, suoliukai – kas 100 metrų, o viešieji tualetai – kas 300 metrų.
J. Statkevičius teigė apie šias problemas kalbantis jau ne vienus metus, tačiau, anot jo, realių pokyčių taip ir nesulaukta.
„Tris metus kalu, kad nėra elementarių dušų, WC ir suoliukų. Pagaliau išgirdo. Stagnacija – gėda Palanga. Meras keisis, žiūrėsim, ką darys padlažiai. Gėda. Palangos meras saldžiai meluoja. Nieko, lauksim naujo mero, o tiesa karti – visi matome“, – dėstė jis.
Į viešus dizainerio pasisakymus sureagavo ir Palangos meras Š. Vaitkus. Savo „Facebook“ paskyroje jis paviešino atvirą laišką J. Statkevičiui.
„Juozui Statkevičiui – nuo Palangos mero.
Mielas Juozai,
Palanga jau seniai priprato prie Jūsų pastabų. Tiesą sakant, būtų net keista, jei vieną vasarą išgirstume, kad Jums pas mus nors kažkas patiko.
Palanga jau seniai priprato prie Jūsų pastabų. Tiesą sakant, būtų net keista, jei vieną vasarą išgirstume, kad Jums pas mus nors kažkas patiko.
Atrodo, jog esate ištikimas principui: jei šviečia saulė – per karšta, jei lyja – per šlapia, jei yra suoliukas – ne ten pastatytas, jei nėra suoliuko – tragedija nacionaliniu mastu.
Turiu pripažinti, kad nenustebinote.
Lietuva jau seniai pažįsta jūsų talentą rasti katastrofą ten, kur kiti mato tiesiog gyvenimą. Vienais metais kliūva prezidentai, kitais – ambasados, dar kitais – valstybės institucijos, o dabar atėjo eilė Palangos paplūdimiui.
Tuo metu realybė kiek nuobodesnė. Šį sezoną Palangos paplūdimiuose įrengta 140 infrastruktūros salelių, kuriose sustatytos persirengimo kabinos ir beveik 350 suoliukų. Ant pastarųjų vienu metu gali susėsti daugiau kaip tūkstantis žmonių. Nusiskundimų dėl suolelių trūkumo Savivaldybė niekada nėra gavusi. Bet, matyt, tie tūkstančiai žmonių paprasčiausiai nežinojo, kad jiems blogai, kol apie tai nepranešė ekspertas Juozas Statkevičius.
Dar labiau žavi ekonominė filosofija. Kai kalba pasisuka apie Palangą, staiga viskas turi būti pigu, prieinama ir beveik už dyką. Kava pigi. Gultai pigūs. Restoranai pigūs. Kurortas pigus. Tačiau kai kalbama apie pono Statkevičiaus kūrybą, ten jau galioja visai kiti dėsniai.
Pavyzdžiui, viena suknelė gali kainuoti tiek, kiek vidutinė kelių asmenų šeima išleidžia visoms atostogoms Palangoje. Pasirodo, rinkos ekonomika yra nuostabus dalykas, kol ji veikia Jūsų naudai.
Todėl turiu pasiūlymą. Jeigu Palanga jums tokia per brangi, tokia nepatogi ir tokia neteisinga, parduokite savo butą, kurį turite mūsų kurorte, Savivaldybei. Mes rimtai. Socialinių būstų trūksta, tinkamų nuolat ieškome. Jūsų butas galėtų tapti namais palangiškių šeimai, o Jūs už gautus pinigus galėtumėte išvykti ilsėtis ten, kur viskas pigiau, gražiau ir civilizuočiau – pavyzdžiui, anot Jūsų, į Italiją.
Ir dar viena kukli pastaba. Palanga yra gerokai didesnė nei tas kelių šimtų metrų paplūdimio ruožas, kuriame lankotės ir kurį laikote viso kurorto etalonu.
Palanga yra kurortas, skirtas ne vien Jums. Čia poilsiauja šeimos su vaikais, senjorai, studentai, sportininkai, žmonės iš visos Lietuvos ir užsienio. Dauguma jų kažkodėl sugeba pamatyti Baltijos jūrą, kopas, saulėlydžius, mylimus žmones ir atostogas. Ne tik suoliukus.
Žinoma, kritika yra naudinga. Konstruktyvi kritika padeda tobulėti. Tačiau, kai žmogus dešimtmečius nuosekliai būna nepatenkintas beveik viskuo ir visais, anksčiau ar vėliau kyla klausimas: gal problema ne Palangoje, ne prezidentuose, ne ambasadose ir ne suoliukuose?
Gal tiesiog visoje Lietuvoje neatsirado toks kurortas ir toks suoliukas, kurie galėtų įtikti vienam žmogui?“ – rašė Palangos meras.
Po kelių dienų Š. Vaitkus socialiniuose tinkluose pasidalijo dar vienu įrašu. Jame jis pasidžiaugė, kad jo atsakas J. Statkevičiui sulaukė didžiulio visuomenės dėmesio.
„Daugiau nei milijonas 200 tūkstančių peržiūrų! Ačiū, kad mylite Palangą!
Vos per dvi paras mano įrašą, skirtą p. Juozui Statkevičiui, perskaitė daugiau kaip 1 milijonas 200 tūkstančių žmonių. Sulaukėme beveik 18 tūkstančių reakcijų, daugiau kaip 1,6 tūkstančio komentarų ir šimtų pasidalijimų.
Ačiū visiems, kurie skaitė, diskutavo, pritarė, nepritarė, juokavo, gyrė, peikė ir dalijosi. Panašu, kad šiuo metu Lietuvoje turime du „nacionalinius reikalus“ – orus ir Palangą. Sprendžiant iš dėmesio, net mūsų suoliukai jaučiasi svarbesni nei kai kurios politinės temos.
Akivaizdu viena – Palanga žmonėms rūpi. O tai yra didžiausias komplimentas mūsų kurortui.
Kritika visada yra reikalinga. Konstruktyvi kritika padeda pastebėti tai, ką galima padaryti geriau, ir mes ją vertiname.
Tačiau diskusijos yra sveikos tol, kol padeda ieškoti sprendimų, o ne progų naujoms ginčų porcijoms.
Žinoma, žmonės man siuntė ir naujausius pono Juozo komentarus. Tik turiu nuvilti: nei tų 15 butų, nei 15 namų neturiu. Matyt, kai kurie skaičiai kartais gyvena savo gyvenimą, nepriklausomą nuo realybės. Ir merai Lietuvoje renkami tiesioginiuose rinkimuose, o ne paskiriami instagramuose.
O dėl viso kito – kiekvienas turi teisę į savo nuomonę, nepainiojant viešų diskusijų su podiumu.
Tad nei Palanga, nei aš į meksikietiškus serialus nesivelsime. Manau, vienos serijos visiškai pakako, antrojo sezono filmuoti neplanuojame.
Nes vasara trumpa, ir žmonėms rūpi ne tai, kas pasakys paskutinį žodį, o kad Palangoje būtų smagu ilsėtis.
Todėl vietoje serialų mes renkamės darbus – tvarkome miestą, organizuojame renginius ir kuriame vasarą bei jūsų atostogas.
Jeigu vienas įrašas suvienijo tiek žmonių diskusijai apie Palangą, vadinasi, ji išlieka viena svarbiausių vietų Lietuvoje.
Ačiū už Jūsų palaikymą, nuomones ir gerą nuotaiką. O visų, kurie šią vasarą dar nespėjo apsilankyti, visada laukiame“, – rašė Palangos meras.
Juozas StatkevičiusPalangaŠarūnas Vaitkus
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