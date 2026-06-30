Socialiniuose tinkluose žinoma moteris pranešė įsigijusi atostogų namus Lietuvos pajūryje, Kunigiškiuose, ir atvirai papasakojo, kodėl ryžosi tokiam žingsniui.
Džiugia žinia ji sutiko pasidalyti ir su Lrytas.
„Aš nusipirkau atostogų namus. Turiu savybę, kad atostogoms Lietuvoje pasiryžtu tik tada, kai matau, jog labai geras oras. Jei šviečia saulė – važiuojam, jei ne – nenoriu. Čia dar nuo „Zip FM“ laikų, kai Palangoje būdavome po septynias savaites.
K. Liukaitytė – apie tai, kodėl paliko televiziją, vestuves ir ginklų kolekciją
O tada, kai būdavo šalta, norėdavosi į Vilnių. Dar labiau norėdavosi į Vilnių penktą savaitę gyvenant viešbutyje, kai atėjus sekmadieniui norėdavau tiesiog šaltibarščių su keptomis bulvėmis, kuriuos pasigaminsiu pati, ir gulėjimo ant sofos prieš televizorių.
Bet norint pavalgyti reikėdavo eiti į kavinę, o penkias savaites tai darant diena iš dienos nebelikdavo jokio kaviniško smagumo, nes norėdavau namų jausmo.
Susiję straipsniai
Praėjusiais metais žiauriai daug dirbau, ypač vasarą, kuri buvo lietinga, ir mane tai labai džiugino. Bet vieną savaitgalį nušvito saulė. Todėl paskutinę minutę ieškojome, kur apsistoti. Viskas buvo užsakyta, todėl gavome pasiūlymą iš savo mėgstamiausio Palangos viešbučio: pirmą naktį gyventi viename korpuse, antrą – kitame, o trečią – vėl kraustytis į kitus apartamentus.
Buvo smagu paatostogauti, bet kasdien miegojome vis naujoje lovoje. O tada nuvažiavau pas Orijų Gasanovą į svečius, į jo naujus Palangos namus. Ir tas baltas pavydas, kurį jaučiau žiūrėdama jo vaizdo įrašus ir nuotraukas, besidžiaugiant vasara savo namuose, man sudėjo visus taškus.
Aš nusprendžiau ateinančius metus skirti darbui su tikslu – pajūrio namams, kurių raktus šiandien laikau rankoje. Man tai dar viena išsipildžiusi svajonė. Ir nesvarbu, kad visus metus jaučiausi su tuščiausia pinigine pasaulyje, kad kaskart gavusi algą po minutės jos vėl nebeturėdavau.
Šią vasarą sekmadieniais valgysiu savo gamintus šaltibarščius su savo keptomis bulvėmis. O jei tingėsiu gaminti, nueisiu į savo stilingo projekto „Green Eden Palanga“ kitą namo pusę ir užsisakysiu maisto naujausioje Kunigiškių maisto erdvėje. Man, kaip žmogui, gyvenančiam prie miško, tai yra didžiausia prabanga“, – džiaugėsi S. Albavičiūtė-Bandita.
Kiek už naujuosius atostogų namus sumokėjo žinoma moteris, neskelbiama. Tačiau projekto interneto svetainėje nurodoma, kad šiuo metu mažiausių, vieno kambario 22,43 kv. m ploto apartamentų su pilna apdaila kaina prasideda nuo 109 tūkst. eurų.
Dviejų kambarių, 30,25 kv. m ploto apartamentai tame pačiame projekte kainuoja nuo 135 tūkst. eurų. Į abiejų tipų apartamentų kainą įskaičiuota viena automobilio stovėjimo vieta, o pageidaujantiems siūloma ir pilno apartamentų apstatymo baldais paslauga.
Simona Albavičiūtė - BanditaPalangaNamai
Rodyti daugiau žymių