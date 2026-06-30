ŽmonėsVeidai ir vardai

Tokio prabangaus miesto gimtadienio dar nebuvo: paaiškėjo, kiek Ignalinai kainuos Selo koncertas aikštėje

2026 m. birželio 30 d. 16:52
Lrytas.lt
Vidurvasarį, liepos 17–18 dienomis, Ignalinoje bus sausakimša. Vasaros mylėtojų miestelis kviečia švęsti savo 160-ąjį gimtadienį. 
Daugiau nuotraukų (3)
Nors koncerto data buvo paskelbta seniai, tačiau pagrindinę vakaro žvaigždę Ignalinos rajono savivaldybė atskleidė tik vos prieš kelias dienas. Ignaliniečius ir miesto svečius džiugins Egidijus Dragūnas-Selas.
Kalbos, kad savo šou mažoje miesto aikštėje surengs Selas, sklido jau seniai, tačiau ignaliniečiai tik gūžčiojo pečiais – koncertas vyks aikštėje, kuri tūkstantinių minių netalpina. 
Dabar paaiškėjo ir įspūdinga suma, kuri sukėlė ne ką didesnį gyventojų pasipiktinimą. Ignalinos feisbuko grupėje „Gėdos lenta“ paviešinti įspūdingi oficialūs skaičiai – už Selo koncertą Ignalinoje teks pakloti net 145 tūkstančius eurų.
 Paaiškėjo, kiek kainuos Selo koncertas. Daugiau nuotraukų (3)
 Paaiškėjo, kiek kainuos Selo koncertas.
Tuo tarpu praėjusiais metais Selas džiugino Alytaus gyventojus už 30 tūkstančių eurų. 
Gyventojai pasidalijo į dvi stovyklas: vieni džiaugiasi, kad Ignalina pritrauks dar daugiau turistų, o tuo tarpu kiti siūlo pirmiau atgaivinti miestelį, sutvarkyti gatves, infrastruktūrą, o tik tuomet galvoti apie Selo pasirodymą.
Tačiau galvosūkis miestui vienas: kur tilps tūkstantiniai Selo gerbėjai?
Ignalinos gimtadienio šventėje taip pat savo koncertus surengs ignalinietė, JAV gyvenanti ir kurianti kanklininkė Simona Smirnova su muzikantu Alecu Hutsonu, Dainininkė Nora Blu, Free Finga ir Lemon Joy. Visą šventės programą rasite čia.
Susiję straipsniai
Ignalinoje sužibo Kalėdų eglė: padabinta šiltomis auksinėmis spalvomis

Ignalinoje sužibo Kalėdų eglė: padabinta šiltomis auksinėmis spalvomis

Visą vasarą skambės muzika prie vandens – „Water music“ plečia horizontus

Visą vasarą skambės muzika prie vandens – „Water music“ plečia horizontus

Iš Vilniaus į ežerų kraštą persikėlusi medikų šeima rado būrį pamirštų pacientų

Iš Vilniaus į ežerų kraštą persikėlusi medikų šeima rado būrį pamirštų pacientų (3)

Egidijus Dragūnas-SelasIgnalinamiestas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.