Tokio prabangaus miesto gimtadienio dar nebuvo: paaiškėjo, kiek Ignalinai kainuos Selo koncertas aikštėje

Nors koncerto data buvo paskelbta seniai, tačiau pagrindinę vakaro žvaigždę Ignalinos rajono savivaldybė atskleidė tik vos prieš kelias dienas. Ignaliniečius ir miesto svečius džiugins Egidijus Dragūnas-Selas.
Kalbos, kad savo šou mažoje miesto aikštėje surengs Selas, sklido jau seniai, tačiau ignaliniečiai tik gūžčiojo pečiais – koncertas vyks aikštėje, kuri tūkstantinių minių netalpina.
Dabar paaiškėjo ir įspūdinga suma, kuri sukėlė ne ką didesnį gyventojų pasipiktinimą. Ignalinos feisbuko grupėje „Gėdos lenta“ paviešinti įspūdingi oficialūs skaičiai – už Selo koncertą Ignalinoje teks pakloti net 145 tūkstančius eurų.
Tuo tarpu praėjusiais metais Selas džiugino Alytaus gyventojus už 30 tūkstančių eurų.
Gyventojai pasidalijo į dvi stovyklas: vieni džiaugiasi, kad Ignalina pritrauks dar daugiau turistų, o tuo tarpu kiti siūlo pirmiau atgaivinti miestelį, sutvarkyti gatves, infrastruktūrą, o tik tuomet galvoti apie Selo pasirodymą.
Tačiau galvosūkis miestui vienas: kur tilps tūkstantiniai Selo gerbėjai?
Ignalinos gimtadienio šventėje taip pat savo koncertus surengs ignalinietė, JAV gyvenanti ir kurianti kanklininkė Simona Smirnova su muzikantu Alecu Hutsonu, Dainininkė Nora Blu, Free Finga ir Lemon Joy. Visą šventės programą rasite čia.
Egidijus Dragūnas-SelasIgnalinamiestas
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