Gian Luca Demarco prasitarė apie skaudžią netektį

Vyras tikino, kad prieš 8-erius metus neteko itin brangaus žmogaus – savo tėčio.
„Jis turėjo avariją 2007 metais. Ta avarija... Praktiškai mes jau tada praradome jį. Jis ilgai liko komoje, buvo neįgalus, vežimėlyje, mano motina jį prižiūrėjo. Mums pasakė, kad jis mirs, o jei nemirs dabar – nuo infekcijos po pusės metų.
Tada aš prispaudžiau mediką prie sienos ir pasakiau: „Ne tavo reikalas – daryk viską, ką turi daryti, kad jis išgyventų, o paskui nuspręs jau Dievulis, kaip bus.“
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Per tuos 11 metų po avarijos, su papildomomis operacijomis, kančia, jis vis tiek pamatė, kaip gimė trys anūkai, tiek aš, tiek sesuo susituokėme, pamatė, kaip pasistatėme savo gyvenimus, turime namus. Žmogus išėjo savotiškai ramus, kad padarė savo. Labai džiaugiuosi dėl šito“, – kalbėjo G. L. Demarco.
Vis dėlto, G. L. Demarco atsivėrė apie skaudų sprendimą, kurį galiausiai priėmė jo tėtis.
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„Prieš aštuonerius metus jis pasakė: „Aš pavargau“. Jis pats pasirinko, sakė, kad užtenka. Paklausiau jo: „Tėvai, ar žinai, kas bus?“ Jis atsakė: „Žinau, bet užtenka“. Ką aš galėjau pasakyti? Tai buvo mano tėvo sprendimas. Po dviejų savaičių tai ir įvyko“, – pasakojo žinomas vyras.