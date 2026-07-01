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Ką tik seneliu tapęs A. Guoga parodė anūką: atskleidė ir unikalų vardą

2026 m. liepos 1 d. 21:34
Lrytas.lt
Verslininko Antano Guogos šeimoje – džiugios nuotaikos. Žinomas vyras socialiniuose tinkluose pirmą kartą pasidalijo nuotrauka su anūku Hugo.
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„Instagram“ paskyroje neseniai seneliu tapęs A. Guoga paviešino jaukų kadrą, kuriame rankose laiko mažylį.
Prie nuotraukos jis paliko trumpą, tačiau daug pasakantį įrašą.
„Su savo pirmuoju anūku Hugo“, – rašė A. Guoga.
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Hugo vardas yra germaniškos kilmės ir siejamas su žodžiu „hug“, reiškiančiu protą, mąstymą, dvasią ar intelektą.
Europoje Hugo yra gana populiarus vardas, ypač Prancūzijoje, Ispanijoje, Belgijoje ir Skandinavijos šalyse.
Antanas Guogaanūkasvardas
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