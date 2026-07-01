Kilus šaršalui dėl kosminės Selo koncerto kainos prabilo Ignalina: išklojo visą tiesą

Žemiau pateikiame jų informaciją.
Artėjant Ignalinos miesto 160-ojo jubiliejaus šventei viešojoje erdvėje pasirodė įvairių publikacijų apie renginio organizavimo išlaidas. Nė vienas portalas nesikreipė į Ignalinos rajono kultūros centrą dėl detalesnės informacijos. Deja, dalis portaluose viešinamos informacijos yra netiksli, pateikiama be platesnio konteksto, todėl visuomenei gali susidaryti klaidingas įspūdis apie tai, kam iš tiesų skiriamos lėšos.
Norime aiškiai informuoti visuomenę, kad 145 tūkst. eurų (su PVM) yra viso techninio ir organizacinio projekto vertė. Į šią sumą įeina ne tik daugiau kaip dviejų valandų atlikėjo Egidijaus Dragūno su grupe SEL koncertinė programa, bet ir profesionalios scenos pagal specialų projektą įrengimas, modernios garso ir apšvietimo sistemos, LED ekranai, renginių transliacijos techninis užtikrinimas, scenos konstrukcijų montavimas ir demontavimas, techninio personalo darbas, logistika, aptarnavimas bei visa kita infrastruktūra, reikalinga saugiam ir kokybiškam renginiui.
Visa ši techninė bazė su aptarnaujančiu personalu dirbs dvi paras – aptarnaus liepos 17 ir 18 dienų koncertus. Tokios apimties renginys reikalauja dešimčių specialistų darbo, profesionalios įrangos ir sudėtingų techninių sprendimų, kurie užtikrina kokybę bei atlikėjų ir žiūrovų saugumą.
Taip pat norime atkreipti dėmesį į dar vieną viešojoje erdvėje pasikartojančią netikslią informaciją. Kai kuriuose straipsniuose teigiama, kad miesto šventei esą numatyta apie 1 500 eurų pirotechnikos paslaugoms ir beveik 4 000 eurų mokymo paslaugoms.
Šie skaičiai nėra susiję su Ignalinos miesto jubiliejine švente. Tai yra atskiros kitų, jau įvykusių renginių viešųjų pirkimų eilutės, kurios klaidinančiai siejamos su miesto šventės organizavimu. Todėl tokios interpretacijos neatspindi faktinės jubiliejinės šventės sąmatos ir gali klaidinti visuomenę. Tikslus paslaugų sutarties turinys yra viešas ir skelbiamas nustatyta tvarka.
Ignalinos miesto 160 metų jubiliejus – tai ne vien didysis vakaro koncertas. Tai viso miesto šventė, apimanti kultūrinius, sporto, edukacinius ir bendruomeninius renginius, suburianti ignaliniečius, kraštiečius ir miesto svečius. Šeštadienio koncertas yra tik viena šios plačios programos dalis.
160 metų jubiliejus – ypatinga proga, kurią Ignalina mini tik vieną kartą savo istorijoje. Siekiame, kad ši šventė taptų reikšmingu įvykiu miestui, jo bendruomenei ir svečiams, didintų Ignalinos žinomumą.
Dėkojame visiems, kurie domisi faktais ir siekia objektyvios informacijos.