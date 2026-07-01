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Lietuvos klebono šokis sprogdina socialinius tinklus: „Kad visi tokie būtų“

2026 m. liepos 1 d. 13:00
Lrytas.lt
Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas Vydmantų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono Karolio Petravičiaus šokis, sužavėjęs tūkstančius.
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Paviešintame įraše matyti, kaip klebonas linksminasi su parapijos bendruomenės nariais ir kviečia juos šokti, pats judėdamas šokio žingsneliu.
Kituose įrašuose įamžintos ir akimirkos, kuomet K. Petravičius pats lipo į sceną ir uždainavo.
Įrašai sulaukė didelio susidomėjimo – juos peržiūrėjo tūkstančiai, netrūko gražių žodžių.

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„Kad visi tokie kunigai būtų linksmi, tai ir jaunimas susidomėtų bažnyčia. Super kunigas“, – rašė viena internautė.
„Tai puikus klebonas, balsas labai gražus“, – pridūrė kitas.
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„Pagarbos vertas klebonas. Jam visi žmonės lygūs, šaunuolis“, – rašė dar vienas.
„Klebonas su didele širdimi, ačiū, tai nuostabu“, – pridūrė kitas.
kunigasklebonasšokis
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