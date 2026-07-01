Lietuvos klebono šokis sprogdina socialinius tinklus: „Kad visi tokie būtų“

Paviešintame įraše matyti, kaip klebonas linksminasi su parapijos bendruomenės nariais ir kviečia juos šokti, pats judėdamas šokio žingsneliu.
Kituose įrašuose įamžintos ir akimirkos, kuomet K. Petravičius pats lipo į sceną ir uždainavo.
Įrašai sulaukė didelio susidomėjimo – juos peržiūrėjo tūkstančiai, netrūko gražių žodžių.
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„Kad visi tokie kunigai būtų linksmi, tai ir jaunimas susidomėtų bažnyčia. Super kunigas“, – rašė viena internautė.
„Tai puikus klebonas, balsas labai gražus“, – pridūrė kitas.
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„Pagarbos vertas klebonas. Jam visi žmonės lygūs, šaunuolis“, – rašė dar vienas.
„Klebonas su didele širdimi, ačiū, tai nuostabu“, – pridūrė kitas.