Nepraėjus nė mėnesiui po vestuvių „Lapinų“ grupuotės lyderio žmona parduoda suknelę: kainą pamažino tūkstančiu

Feisbuko grupėje „Nuotakų namučiai“ Aliona patalpino savo nuotakos suknelės skelbimą. Vietoj mokėtų 2 400 eurų už salono „Diva“ suknelę ji prašo 1 400 eurų.
„Parduodama išskirtinė vestuvinė suknelė – siūta pagal individualų užsakymą „Diva“ salone. Suknelė buvo kurta pagal specialų užsakymą.
Korseto dydis – M.
Susiję straipsniai
Korsetas siūtas pagal individualius išmatavimus.
Rankomis dekoruotas natūraliai perlais ir „Swarovski“ kristalais.
Suknelę puošė dizainerė, todėl ji išskirtinė ir vienetinė.
Reguliuojamas šleifas, kurį galima prisegti arba visiškai nusegti. Nuėmus šleifą lieka elegantiškas gipūrinis sijonas, tinkantis patogiam vakarui ir šokiams“, – pranešė Aliona.
Pirmą kartą aukso žiedus pora sumainė prieš beveik šešerius metus. Tuomet, nupirkusi kalinčiam vyrui gražių drabužių, o pati pasipuošusi balta, kaip nuotakai pridera, suknele, Aliona vyko prisiekti mylimam vyrui amžiną meilę. Praėjusiais metais, 20 metų kalinimo įstaigoje praleidęs Laimonas buvo paleistas į laisvę, todėl šį kartą meilę pora nusprendė atšvęsti su trimis vaikais, artimiausiais šeimos nariais, draugais ir net į šventę pakviestais gerbėjais.
Pirmą kartą aukso žiedus pora sumainė prieš beveik šešerius metus. Tuomet, nupirkusi kalinčiam vyrui gražių drabužių, o pati pasipuošusi balta, kaip nuotakai pridera, suknele, Aliona vyko prisiekti mylimam vyrui amžiną meilę.
Praėjusiais metais, 20 metų kalinimo įstaigoje praleidęs Laimonas buvo paleistas į laisvę, todėl šį kartą meilę pora nusprendė atšvęsti su trimis vaikais, artimiausiais šeimos nariais, draugais ir net į šventę pakviestais gerbėjais.
Nors praėjusį kartą tekėdama Aliona sakė, kad romantikos buvo mažai, panašu, dabar viskas kitaip. G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona Prie altoriaus ji žengė Vilniaus švento Konstantino ir Mykolo cerkvėje, kur santuoką sutvirtino dvasininkas.
Primename, kad L. Lapinsko praeitis – itin skandalinga. „Lapinų“ grupuotės narius ir jos lyderį 2005 m. nuteisė Vilniaus apygardos teismas. Laimoną teismas pripažino kaltu dėl dviejų nužudymų, pasikėsinimo nužudyti, nusikalstamo susivienijimo organizavimo, kūno sužalojimų, kankinimo, viešosios tvarkos pažeidimo, narkotikų platinimo, turto prievartavimo. L. Lapinskui teismas tuomet skyrė 20 metų nelaisvės. Plačiau apie vienos žiauriausių 2002–2005 m.