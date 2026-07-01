Oksanos Pikul mama – ligoninėje: paaiškėjo, kas nutiko

Apie tai, kas nutiko jos mamai Laimai, žinoma moteris prakalbo savo „Instagram“ paskyroje.
Paaiškėjo, kad moteriai plyšo krūties implantas, todėl prireikė jį išimti.
„Buvo užėjęs daktaras Vygintas Kaikaris. Mamos dar neatvežė, todėl pakomentavo, kad vietoje planuotų 2,5 val. operacija prasitęsė iki 4 val., nes įplyšusią kapsulę buvo sudėtingiau pašalinti.
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Mamos operacija buvo atlikta prieš 11 metų. Bet kuriuo atveju tai jau laikoma senesnės kartos implantais, todėl būtinai tikrinkitės ir stebėkite savo sveikatą.
Jei implantus dėjotės anksčiau, reguliariai atlikite echoskopiją. Labai svarbu laiku pastebėti, kreiptis ir susitvarkyti“, – kalbėjo O. Pikul.
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Oksana tikino, kad jos mama reguliariai tikrinasi sveikatą.
„Mano mama griežtai prižiūri savo sveikatą – ranką susitvarkėme, krūtinę susitvarkėme, visi reikalingi tyrimai atlikti. Dabar ji bus sveika ir graži. Močiutės ir turi būti sveikos bei gražios“, – šyptelėjo ji.
Oksana Pikul-JasaitienėMamaoperacija
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