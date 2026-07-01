Simo Jasaičio akibrokšto sulaukusi Oksana Pikul rėžė: „Vanok“

Apie tai O. Pikul prakalbo savo „Instagram“ paskyroje.
„Tokie skystakiaušiai, atsiprašau, iš tikrųjų... Rytui tai tikrai stiprus viešas išsireiškimas, bet tokia tiesa. Jie dažnai nesugeba sukurti ryšio su vaiku, nesugeba suvokti bendravimo išlaikymo dalykų.
Na, gerai išlaikymo gal jiems galimybių nėra, bet bendravimo – galimybių nėra? Kai viskas sukurta, tik bendrauk.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Tikrai niekas nieko niekada gyvenime neprieštaravo, atvirkščiai, skatino. Tokie skystakiaušiai sumąsto, kad moteris nori per daug ir nori nemokėti nieko, nori, kad ji augintų tą vaikutį viena, ir dar nori pakovoti, nori tą moterį apgauti.
Norite – pykite, apkalbinėkite, bet tie vyrai, kurie kovoja su moterimis, teisiškai ir ne tik – skystakiaušiai. Atsiprašau, bet ar jus mamos užaugino tam, kad kovot su bobom? Tragedija kažkokia“, – pykčio neslėpė O. Pikul.
Susiję straipsniai
Žinoma moteris tikino, kad buvęs jos vyras kelia reikalavimus, kurie jai atrodo nepriimtini.
„Kad suprastumėte, kuo dabar skirsis mūsų dvi bylos: yra mano ieškinys – ten aš sprendžiu savo vaiko klausimą, vaiko išlaikymo klausimą ir taip toliau. Žiūriu į vaiko poreikius.
Jo byloje, kur jis yra ieškovas, o aš atsakovė, jis rūpinasi savo finansine padėtimi. Ne vaiko. Neįdomu. Jis susirūpino savo finansine padėtimi – jis prašo išmokos.
O gal pirmos žmonos paprašyk išmokos? Ten alimentus sumokėjai? Rankas, kojas turi – vanok dirbt“, – kandžiai rėžė O. Pikul.
Oksana Pikul-JasaitienėSimas Jasaitisdrama
Rodyti daugiau žymių