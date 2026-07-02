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Artūras Zuokas apstulbino: išsirengęs ir šlaput šlaputėlis ragino džiaugtis lietumi

2026 m. liepos 2 d. 15:54
Lrytas.lt
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Po šalį kaitinusių orų įsivyravo permainos. Vasarinę saulę staigiai pakeitė perkūnijos ir lietus – kuriam laikui ir vėl teks pamiršti maudynes ežeruose ar jūroje.
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Tačiau buvusiam Vilniaus merui, politikui Artūrui Zuokui subjurę orai nuotaikos nesugadino.
Atvirksčiai – A. Zuokas savo sekėjams siuntė linkėjimus iš maudynių lietuje.
Jo paviešintame vaizdo įraše matyti, kad jis išsirengęs ir nuo Tauro kalno, su atsiveriančia Vilniaus panorama, skatina visus džiaugtis lietumi.

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„Žmonės! Lietus. Eikit į gatves, džiaukitės.
Dievas lietuje. Fantastika...“ – džiūgavo šlaput šlaputėlis buvęs Vilniaus meras.
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