Artūras Zuokas apstulbino: išsirengęs ir šlaput šlaputėlis ragino džiaugtis lietumi

Tačiau buvusiam Vilniaus merui, politikui Artūrui Zuokui subjurę orai nuotaikos nesugadino.
Atvirksčiai – A. Zuokas savo sekėjams siuntė linkėjimus iš maudynių lietuje.
Jo paviešintame vaizdo įraše matyti, kad jis išsirengęs ir nuo Tauro kalno, su atsiveriančia Vilniaus panorama, skatina visus džiaugtis lietumi.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
„Žmonės! Lietus. Eikit į gatves, džiaukitės.
Dievas lietuje. Fantastika...“ – džiūgavo šlaput šlaputėlis buvęs Vilniaus meras.
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