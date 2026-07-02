Šia proga ji socialiniuose tinkluose pasidalijo pikantiška nuotrauka ir atviru įrašu, kuriame apmąstė gyvenimą, sukauptas patirtis bei palinkėjo sau dar drąsiau būti savimi.
„Šiandien mano gimimo diena.
Linkiu sau vis drąsiau būti tuo, kuo jau esu. Planetoje Žemė leidžiu sau žaisti gyvenimą atvira širdimi.
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
Juokiuosi visa širdimi. Žaviuosi pasauliu vaiko akimis. Myliu be baimės. Gyvenu be skubėjimo.
Ir kasdien prisimenu, kad didžiausia dovana nėra tai, ką randu išorėje, o tai, kas skleidžiasi iš mano vidaus.
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Ačiū gyvenimui už visas patirtis. Jos neatėmė manęs iš manęs. Jos sugrąžino mane pas save.
Su meile – į dar vieną nuostabų ratą aplink Saulę.
Už nuotrauką be galo dėkinga Gediminui Žilinskui“, – rašė J. Leonavičiūtė.
Po įrašu netruko pasipilti gimtadienio sveikinimai. J. Leonavičiūtei gražių žodžių negailėjo bičiuliai ir sekėjai.
„Su gimtadieniu!“, „Ir toliau būk drąsi, jaunatviška ir energinga“, „Išlik tokia nuostabi ir tikra, kokia esi dabar!“, „Sveikinimai, sėkmės jums“, – linkėjo jie.