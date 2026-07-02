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JAV Nepriklausomybės dienos minėjime Verkių rūmuose – būrys garbių svečių

2026 m. liepos 2 d. 19:10
Lrytas.lt
Liepos 2-osios vakarą Vilniuje, Verkių rūmų parke vyko iškilminga Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Nepriklausomybės dienos metinių minėjimo šventė. Kaip ir kasmet, Amerikos verslo rūmai Lietuvoje kartu atšvęsti šią progą pakvietė garbius svečius. Šiais metais minimos 250-osios JAV Nepriklausomybės metinės.
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Jau 26-ąjį kartą Lietuvoje organizuojama JAV Nepriklausomybės dienos minėjimo šventė – didžiausias amerikietiškas renginys mūsų šalyje ir visame Baltijos regione, suburiantis ir vienijantis verslo bei politikos elitą, diplomatus, Amerikos partnerius ir draugus.
Renginio garbės svečiais tapo JAV ambasadorė Lietuvoje Kara C. McDonald ir prezidentas Gitanas Nausėda.
Ketvirtadienio popietę prasidėjusi šventė tęsis iki pat vakaro, o renginio svečiams pažadėta ne viena staigmena.

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Pasirodyti šventėje pakviesti gerai žinomi Lietuvos atlikėjai – Vidas Bareikis, grupė „The Roop“ ir Džordana Butkutė.
Taip pat atvykusieji galėjo dalyvauti valgymo varžybose, žaidimuose, išvysti šunų konkursą ir laimėti prizų.
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