Kandidatą į ministrus Taurimą Valį TV žiūrovai pažino kitokį: plinta vaizdo įrašai

Vyro pomėgis yra dainuoti – jis ne kartą savo laimę bandė LNK projekte „Lietuvos balsas“.
Vaizdo įrašų muzikos platformoje „YouTube“ galima rasti įvairiausių T. Valio pasirodymų iš aklųjų perklausų.
Televizijos žiūrovai pirmą kartą Taurimą išvydo prieš ketverius metus, kuomet ant scenos lipo su dukra Emilija ir kartu atliko „Sign of the Times“ dainą.
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Tą kartą savo kėdę atsuko vienas teisėjų – dainininkas Benas Aleksandravičius-ba.
Vėliau jis ant scenos žengė vienas ir atlikęs dainą „Whatever it takes“, teisėjų dėmesio nesulaukė.
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